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Cảnh sát phá cửa cabin, cứu tài xế mắc kẹt sau vụ lật container trên đèo Khánh Lê

Thứ Tư, 08:46, 22/07/2026
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Xe container bị lật trên đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) vào rạng sáng 22/7 khiến tài xế mắc kẹt trong cabin. Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng phá cửa cabin, giải cứu nạn nhân an toàn và đưa đến bệnh viện cấp cứu, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Sáng 22/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã cứu hộ thành công một tài xế bị mắc kẹt trong cabin sau vụ lật xe container trên đèo Khánh Lê.

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Sau khi xe container bị lật trên đèo Khánh Lê, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, phá cửa cabin để đưa tài xế mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng cùng ngày, trên đèo Khánh Lê thuộc Km44+400 đoạn qua thôn Sơn Thái, xã Nam Khánh Vĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Theo đó, tài xế H.D.Đ (SN 1989), điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 49H-045... kéo theo Rơ móc biển kiểm soát 49RM-003... chở theo phụ xe tên N.V.D, (SN 1995, cùng trú tỉnh Thanh Hóa) di chuyển từ Lâm Đồng đi về TP. Hà Nội.

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Cảnh sát phá cửa cabin, cứu tài xế mắc kẹt sau vụ lật container. Ảnh: Hữu Long

Khi đến đoạn cua Km44 QL27C thuộc thôn Sơn Thái, xã Nam Khánh Vĩnh, tài xế bất ngờ mất lái, khiến xe bị lật ngã xuống bên trái đường theo hướng di chuyển.

Vụ tai nạn khiến tài xế mắc kẹt trong cabin và không thể tự thoát ra ngoài.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

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Tài xế được lực lượng cứu hộ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Hữu Long

Lực lượng cứu hộ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cabin, tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài.

Sau nhiều giờ triển khai công tác cứu hộ, tài xế được giải cứu thành công và đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Hữu Long/Lao Động
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