Khởi tố tài xế vụ xe khách bốc cháy làm 7 người tử vong ở Đồng Nai

Khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera và thu thập các tài liệu liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” (Điều 260 Bộ luật Hình sự).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo luật định đối với Trần Thanh Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Hiện, Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng điều tra toàn diện về nguyên nhân trực tiếp và điều kiện phát sinh cháy; việc chấp hành quy định kinh doanh vận tải, thời gian làm việc của tài xế; điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện và trách nhiệm liên quan.

Từ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, Công an TP Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải phải kiểm soát chặt chẽ thời gian lái xe, không bố trí người thiếu tỉnh táo điều khiển phương tiện. Lái xe cần tuyệt đối chấp hành pháp luật, chủ động dừng nghỉ khi mệt mỏi, không vì tiến độ hay lợi nhuận mà xem nhẹ tính mạng, sức khỏe của hành khách và người đi đường.

Chiếc xe khách cháy

Như VOV đã đưa tin, khoảng 22h ngày 20/7, tài xế Trần Thanh Hải điều khiển xe ô tô khách giường nằm BKS 50E-447.02 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu, lưu thông hướng Khánh Hòa đi TP.HCM.

Đến khoảng 2h ngày 21/7, khi xe di chuyển đến Km 1839 Quốc lộ 1A (ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP.Đồng Nai), do buồn ngủ và tránh phương tiện phía trước, tài xế Hải đã đánh lái khiến xe va chạm mạnh vào taluy chắn bên phải đường rồi dừng lại.

Ngay sau va chạm, ngọn lửa bất ngờ phát cháy tại khu vực gầm xe, gần bình nhiên liệu. Dù tài xế và phụ xe đã lập tức tổ chức đưa hành khách thoát ra ngoài, nhưng ngọn lửa bùng phát quá nhanh, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Hậu quả khiến 7 hành khách tử vong và 5 hành khách bị thương, chiếc xe khách bị cháy rụi, hư hỏng nặng.

Lãnh đạo TP. Đồng Nai thăm hỏi, động viên các nạn nhân

Ngay khi nhận tin báo, Giám đốc Công an TP Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an xã Hưng Thịnh và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường; cấp cứu kịp thời các nạn nhân bị thương tại Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Sau đó, tài xế Trần Thanh Hải đã đến Công an xã Hưng Thịnh trình báo, khai nhận nguyên nhân tai nạn do bản thân buồn ngủ và mất tập trung khi lái xe.

Lãnh đạo TP. Đồng Nai đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; đồng thời đến thăm hỏi, động viên thân nhân người tử vong và các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Thành phố Đồng Nai hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 20 triệu đồng và mỗi nạn nhân bị thương 10 triệu đồng. Công an thành phố Đồng Nai hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng.