English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố tài xế vụ xe khách bốc cháy làm 7 người tử vong ở Đồng Nai

Thứ Tư, 08:20, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Hải (SN 1985, trú tỉnh Khánh Hòa), tài xế trong vụ xe khách bốc cháy khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương trên Quốc lộ 1A.

Khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera và thu thập các tài liệu liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” (Điều 260 Bộ luật Hình sự).

khoi to tai xe vu xe khach boc chay lam 7 nguoi tu vong o Dong nai hinh anh 1
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo luật định đối với Trần Thanh Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Hiện, Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng điều tra toàn diện về nguyên nhân trực tiếp và điều kiện phát sinh cháy; việc chấp hành quy định kinh doanh vận tải, thời gian làm việc của tài xế; điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện và trách nhiệm liên quan.

Từ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, Công an TP Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải phải kiểm soát chặt chẽ thời gian lái xe, không bố trí người thiếu tỉnh táo điều khiển phương tiện. Lái xe cần tuyệt đối chấp hành pháp luật, chủ động dừng nghỉ khi mệt mỏi, không vì tiến độ hay lợi nhuận mà xem nhẹ tính mạng, sức khỏe của hành khách và người đi đường.

khoi to tai xe vu xe khach boc chay lam 7 nguoi tu vong o Dong nai hinh anh 2
Chiếc xe khách cháy 

Như VOV đã đưa tin, khoảng 22h ngày 20/7, tài xế Trần Thanh Hải điều khiển xe ô tô khách giường nằm BKS 50E-447.02 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu, lưu thông hướng Khánh Hòa đi TP.HCM.

Đến khoảng 2h ngày 21/7, khi xe di chuyển đến Km 1839 Quốc lộ 1A (ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP.Đồng Nai), do buồn ngủ và tránh phương tiện phía trước, tài xế Hải đã đánh lái khiến xe va chạm mạnh vào taluy chắn bên phải đường rồi dừng lại.

Ngay sau va chạm, ngọn lửa bất ngờ phát cháy tại khu vực gầm xe, gần bình nhiên liệu. Dù tài xế và phụ xe đã lập tức tổ chức đưa hành khách thoát ra ngoài, nhưng ngọn lửa bùng phát quá nhanh, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Hậu quả khiến 7 hành khách tử vong và 5 hành khách bị thương, chiếc xe khách bị cháy rụi, hư hỏng nặng.

khoi to tai xe vu xe khach boc chay lam 7 nguoi tu vong o Dong nai hinh anh 3
Lãnh đạo TP. Đồng Nai thăm hỏi, động viên các nạn nhân

Ngay khi nhận tin báo, Giám đốc Công an TP Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an xã Hưng Thịnh và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường; cấp cứu kịp thời các nạn nhân bị thương tại Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Sau đó, tài xế Trần Thanh Hải đã đến Công an xã Hưng Thịnh trình báo, khai nhận nguyên nhân tai nạn do bản thân buồn ngủ và mất tập trung khi lái xe.

Lãnh đạo TP. Đồng Nai đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; đồng thời đến thăm hỏi, động viên thân nhân người tử vong và các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Thành phố Đồng Nai hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 20 triệu đồng và mỗi nạn nhân bị thương 10 triệu đồng. Công an thành phố Đồng Nai hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe khách ở Đồng Nai làm 7 người tử vong
Nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe khách ở Đồng Nai làm 7 người tử vong

VOV.VN - Sáng 21/7, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Khu vực 3 (TP. Đồng Nai) đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai xác minh, giải quyết vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe khách ở Đồng Nai làm 7 người tử vong

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe khách ở Đồng Nai làm 7 người tử vong

VOV.VN - Sáng 21/7, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Khu vực 3 (TP. Đồng Nai) đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai xác minh, giải quyết vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong.

Vụ cháy xe khách 7 người tử vong: Xe sản xuất năm 2026, hạn kiểm định còn 2 năm
Vụ cháy xe khách 7 người tử vong: Xe sản xuất năm 2026, hạn kiểm định còn 2 năm

VOV.VN - Chiếc xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-447.02 bốc cháy sau tai nạn trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương được xác định là phương tiện mới sản xuất năm 2026, còn thời hạn kiểm định lần đầu đến tháng 1/2028.

Vụ cháy xe khách 7 người tử vong: Xe sản xuất năm 2026, hạn kiểm định còn 2 năm

Vụ cháy xe khách 7 người tử vong: Xe sản xuất năm 2026, hạn kiểm định còn 2 năm

VOV.VN - Chiếc xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-447.02 bốc cháy sau tai nạn trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương được xác định là phương tiện mới sản xuất năm 2026, còn thời hạn kiểm định lần đầu đến tháng 1/2028.

Cháy xe khách ở Đồng Nai: 2 anh em ruột bị bỏng, người anh 7 tuổi bỏng 50% cơ thể
Cháy xe khách ở Đồng Nai: 2 anh em ruột bị bỏng, người anh 7 tuổi bỏng 50% cơ thể

VOV.VN - Ngày 21/7, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) đang điều trị cho hai anh em ruột bị bỏng trong vụ cháy xe khách tại Đồng Nai. Trong đó, người anh 7 tuổi bị bỏng khoảng 50% cơ thể và rơi vào sốc bỏng.

Cháy xe khách ở Đồng Nai: 2 anh em ruột bị bỏng, người anh 7 tuổi bỏng 50% cơ thể

Cháy xe khách ở Đồng Nai: 2 anh em ruột bị bỏng, người anh 7 tuổi bỏng 50% cơ thể

VOV.VN - Ngày 21/7, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) đang điều trị cho hai anh em ruột bị bỏng trong vụ cháy xe khách tại Đồng Nai. Trong đó, người anh 7 tuổi bị bỏng khoảng 50% cơ thể và rơi vào sốc bỏng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật