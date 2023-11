Cảnh sát phá cửa thang máy, cứu 9 người bị mắc kẹt

Ngày 13/11, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (CC07), Công an TP.HCM, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Thủ Đức đã giải cứu thành công 9 người mắc kẹt trong thang máy ra ngoài an toàn.

Theo đó, vào khoảng 9h40 ngày 12/11, nhân viên và khách đi thang máy xuống tầng hầm 1 phòng khám trên đường Trần Não, phường An Khánh thì xảy ra sự cố, cả nhóm bị mắc kẹt bên trong, hoảng loạn kêu cứu. Người dân đã tìm cách mở cửa thang máy nhưng không thành công nên báo cho lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng sử dụng máy cắt thủy lực cơ tạo khoảng trống đưa các nạn nhân ra ngoài. (Ảnh: PC07)

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Thủ Đức đã cử 1 xe chuyên dụng và 6 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn trấn an người bị mắc kẹt, động viên các nạn nhân bình tĩnh, yên tâm để lực lượng chức năng tổ chức phương án cứu nạn. Đồng thời sử dụng máy cắt thủy lực cơ tạo khoảng trống đưa các nạn nhân ra ngoài.

Chỉ sau ít phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ, chiến sĩ đã giải cứu được 9 người mắc kẹt ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định.

Các nạn nhân được giải cứu an toàn. (Ảnh: PC07)

Trước đó, vào ngày 15/5, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Thủ Đức cũng sử dụng máy banh cắt thủy lực phá cửa thang máy cứu nam thanh niên mắc kẹt.

Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, anh Đỗ Trung Kiên (SN 2001, ngụ TP Thủ Đức) bước vào thang máy tại căn nhà số 186/2, đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức thì thang máy bị kẹt, anh Kiên không thoát ra ngoài được nên hô hoán cầu cứu.

Nhiều người tìm cách vận hành lại thang máy nhưng không được nên đã gọi điện báo cho đội cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp. Đội cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP.HCM đã điều động phương tiện và 5 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai cứu người.

Tổ cứu hộ vừa trấn an nạn nhân vừa dò tìm vị trí anh Kiên mắc kẹt. Sau khi xác định được vị trí, tổ cứu nạn cứu hộ đã sử dụng máy banh cắt thủy lực phá cửa thang máy. Sau hơn 30 phút, nạn nhân Kiên được giải cứu ra ngoài an toàn.