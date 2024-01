Cao Bằng: Chung tay để mỗi người nghèo đều có Tết

Là hoạt động truyền thống từ nhiều năm qua, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng năm nay được tổ chức sớm hơn tại đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh. Chương trình có sự tham gia của Sở Y tế Cao Bằng, Hội LHPN các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên... Ngoài những chiếc bánh chưng, những phần quà ý nghĩa dành cho gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, các em học sinh và các hộ khó khăn,... người dân xóm Thin Phong, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh còn được khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí.

Hoạt động gói bánh chưng tại chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng

Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, các hộ khó khăn tại Cao Bằng còn nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức và các nhà hảo tâm.

Nhận phần quà tết từ các chiến sỹ Biên phòng, ông Vi Văn Loòng (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) xúc động: "Không biết nói gì hơn, tôi xin chúc các bộ, chiến sĩ đồn biên phòng mạnh khoẻ, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc".

Năm nay, các hoạt động chăm lo Tết cho người dân các xóm, xã vùng khó khăn cũng tuổi trẻ Công an Cao Bằng thực hiện sớm. Ngay từ đầu tháng 1/2024, Ban Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp Đoàn thanh niên một số đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Y tế tổ chức chương trình “Sắc xuân biên giới” với các hoạt động ý nghĩa như: tặng quà gia đình chính sách, hộ khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, tặng bình chữa cháy, triển khai chương trình thắp sáng đường quê, hỗ trợ người dân tham gia giao thông an toàn…. cùng với đó là các chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân biên giới.

Bộ đội Biên phòng Cao Bằng là một trong những đơn vị đi đầu trong hỗ trợ người dân

Tuổi trẻ Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình "Sắc xuân biên giới"

Thượng uý Phạm Xuân Trường - Phó Trưởng ban phụ trách, Ban Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, trong những ngày tới, nhiều chương trình ý nghĩa sẽ tiếp tục được triển khai hướng tới đồng bào vùng khó khăn trên địa bàn.

"Trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán, chúng tôi cũng sẽ tổ chức các hoạt động như "Ăn Tết với đồng bào", dự kiến tổ chức tại xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc; Phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình "Chợ Tết nhân ái" tại xã Dân Chủ, huyện Hòa An với các hoạt động như trao tặng phiếu đổi hàng cho người dân, tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, triển khai mô hình cắt tóc miễn phí... Qua đó để thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Công an tỉnh Cao Bằng"- Thượng úy Trường nói.

Trong chương trình "Sắc xuân biên giới", nhiều phần quà ý nghĩa được gửi tới những gia đình chính sách, người có công và hoàn cảnh khó khăn

Theo kết quả rà soát năm 2023, tỉnh Cao Bằng còn trên 32.000 hộ nghèo, chiếm 24,71%. Toàn tỉnh còn 29.000 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và trên 4.000 đối tượng người có công đang được tỉnh trợ cấp hàng tháng.

Bà Hoàng Thị Mỹ Hảo, Giám đốc Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội Cao Bằng cho biết, Cao Bằng đã lên phương án thăm chúc tết cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo và người có công bằng nguồn ngân sách đảm bảo xã hội của tỉnh với kinh phí khoảng 1,2 tỉ đồng. Bên cạnh đó, 666 tấn gạo chương trình cứu đói Tết cũng đang được trình Chính phủ xem xét.

"Sở cũng đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục rà soát các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội chưa được nhận quà Tết để tiếp tục bố trí từ ngân sách địa phương. Với tinh thần, tất cả các đối tượng đều được tặng quà và được nhận quà trước Tết nguyên đán"- bà Hảo nói.

Người dân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng khẳng định: Dù nguồn lực còn hạn chế, địa phương cũng cố gắng bố trí thêm nguồn kinh phí để chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn với quyết tâm không để một người nghèo nào không có Tết.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói: "Ngoài sự giúp đỡ của cấp trên, huyện cũng dành ra một khoản kinh phí hàng năm để xây dựng kế hoạch đi thăm tặng quà cho đối tượng là người chế độ chính sách, lão thành cách mạng, gia đình thương binh liệt sĩ, hộ nghèo. Mặc dù khó nhưng chúng tôi vẫn cố gắng làm hết sức để người dân, đặc biệt là những người nghèo đỡ khó khăn trong dịp Tết."

Chương trình nghệ thuật của tuổi trẻ Công an phục vụ nhân dân biên giới Cao Bằng

Cùng với các chế độ của Nhà nước dành cho đối tượng chính sách, tỉnh Cao Bằng cũng cố gắng huy động thêm các nguồn xã hội hoá, đóng góp từ các nhà hảo tâm các tổ chức doanh nghiệp để có thêm những phần quà ý nghĩa, giúp các hộ nghèo có một cái Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.