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Cao Bằng huy động tổng lực tìm kiếm cháu bé mất tích trên rừng

Thứ Hai, 14:30, 29/06/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng xã Yên Thổ (Cao Bằng) đang huy động tổng lực tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích khi theo người thân lên rừng chăn bò. Công tác tìm kiếm được mở rộng nhiều hướng nhưng gặp nhiều khó khăn do mưa lớn kéo dài và sạt lở.

Sáng 28/6, Công an xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng phát đi thông báo khẩn tìm kiếm cháu Đặng Khánh Tâm. Theo thông báo, cháu Tâm sinh ngày 14/9/2024 (khoảng 22 tháng tuổi, cao khoảng 50cm, trú tại xóm Khuổi Chuồng, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng). Cháu Đặng Khánh Tâm bị mất tích khi cùng dì đi chăn bò trên rừng. Thời điểm mất tích, cháu mặc áo cộc tay và quần đùi màu xanh dương.

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Hình ảnh cháu Đặng Khánh Tâm

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với gia đình và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm liên tục, mỗi ngày huy động hơn 80 người, chia thành 3 nhóm triển khai các hướng tìm kiếm.

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Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với gia đình và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm liên tục, mỗi ngày huy động hơn 80 người, chia thành 3 nhóm triển khai các hướng tìm kiếm

Thiếu tá Đặng Phú Hùng, Trưởng Công an xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng cho biết: Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm cháu Đặng Khánh Tâm. Trước diễn biến thực tế, lực lượng chức năng đã điều chỉnh phương án, mở rộng phạm vi tìm kiếm theo 3 hướng, tập trung rà soát các khu vực rừng, địa bàn giáp ranh với các xóm và xã lân cận. Tuy nhiên, hiện thời tiết trên địa bàn mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực bị sạt lở cũng gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Đến thời điểm hiện tại, dù công tác tìm kiếm được triển khai liên tục, cháu bé vẫn chưa được tìm thấy.

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Hiện thời tiết trên địa bàn xã Yên Thổ mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực bị sạt lở cũng gây khó khăn cho công tác tìm kiếm

Chính quyền và Công an xã Yên Thổ kêu gọi toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là bà con ở các xóm, xã giáp ranh tiếp tục nâng cao sự chú ý. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu hay thông tin nào liên quan đến cháu Đặng Khánh Tâm, xin vui lòng báo ngay cho Thiếu tá Đặng Phú Hùng - Trưởng Công an xã Yên Thổ (Số điện thoại: 0387.818.288).

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
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