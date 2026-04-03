Tìm thấy thi thể 1 cháu bé trong vụ 2 cháu mất tích khi tắm biển

Ngày 3/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ nhất trong vụ 2 cháu bé mất tích tại bãi biển Hải Bình vào chiều 1/4.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 cháu bé trong vụ 2 cháu mất tích khi đi tắm biển

Sau nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 cháu bé trong vụ 2 cháu mất tích khi đi tắm biển.

2h45 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể cháu H.B.H (SN 2014) sau gần 1 ngày triển khai công tác tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, đồng thời tiếp tục triển khai tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Trước đó, chiều 1/4, một nhóm 4 trẻ rủ nhau ra khu vực bãi biển Hải Bình tắm. Sau đó, 2 cháu về trước, còn 2 cháu tiếp tục ở lại. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy các cháu trở về nên tá hỏa tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có tung tích.

Hai cháu bé được xác định là H.B.H và H.T.L (cùng SN 2014, trú tại phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa).

Ngay khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an, biên phòng và người dân khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm. Nhiều ngư dân cùng tàu thuyền trong khu vực cũng được huy động hỗ trợ rà soát dọc bờ biển và vùng nước nghi vấn.