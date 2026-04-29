Cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Cà Mau có 21 trạm dừng nghỉ phục vụ dịp lễ 30/4

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, trên tuyến cao tốc từ Hà Nội đến Cần Thơ hiện có 5 trạm dừng nghỉ đang vận hành gồm: Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, La Sơn - Hòa Liên (trái tuyến), TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và TP.HCM - Trung Lương.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Ngoài ra, một điểm dừng xe trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng đã được đưa vào sử dụng. Các công trình này đang đáp ứng tốt nhu cầu nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu và hỗ trợ phương tiện lưu thông trên tuyến.

Về hệ thống trạm dừng nghỉ đang đầu tư xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng đối với 21/21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

“Hiện các nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai thi công ngoài hiện trường theo tiến độ hợp đồng, phấn đấu cơ bản hoàn thành các trạm dừng nghỉ trong năm 2026”, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cơ quan quản lý đã công bố vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, nút giao ra vào cao tốc cùng hệ thống dịch vụ lân cận như cây xăng, điểm ăn uống và tiện ích cơ bản.

Hình ảnh bên trong Trạm dừng nghỉ Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cụ thể, có 15 trạm đã hoàn thành các hạng mục dịch vụ công thiết yếu và đưa vào khai thác, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Nghi Sơn - Diễn Châu; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Bùng - Vạn Ninh; Vạn Ninh - Cam Lộ; Cam Lộ - La Sơn (trạm tạm); Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km15); Quy Nhơn - Chí Thạnh; Vân Phong - Nha Trang; Nha Trang - Cam Lâm; Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205); Phan Thiết - Dầu Giây; Cần Thơ - Hậu Giang; Hậu Giang - Cà Mau.

Trong số này, có 4 trạm đã có cây xăng phục vụ người dân gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng và Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205).

Như vậy, từ Hà Nội đến Cà Mau, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026 sẽ có tổng cộng 21 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe có công trình dịch vụ công thiết yếu được đưa vào khai thác, với cự ly trung bình khoảng 100 km/trạm.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết, tại hầu hết các nút giao ra vào cao tốc hiện đều có hệ thống cây xăng, dịch vụ ăn uống và các tiện ích cơ bản, giúp người dân chủ động dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu, bảo đảm hành trình an toàn.

Bên cạnh đó, cơ quan này khuyến cáo các chủ phương tiện lưu thông trên cao tốc trong dịp nghỉ lễ cần chấp hành nghiêm quy tắc giao thông đường bộ, quy định về giao thông trên đường cao tốc; tuân thủ tốc độ khai thác, giữ khoảng cách an toàn và thực hiện đúng quy định về phát tín hiệu dừng xe, bố trí cảnh báo khi buộc phải dừng, đỗ xe trên cao tốc.