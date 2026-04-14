Cục Đường bộ ra “tối hậu thư” với trạm dừng nghỉ cao tốc chậm tiến độ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện gửi các nhà đầu tư và ban quản lý dự án (QLDA), yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư, kinh doanh các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Cục Đường bộ "thúc" tiến độ trạm dừng nghỉ cao tốc, yêu cầu hoàn thành trước 30/4.

Theo cơ quan này, đến nay mới có 15/21 trạm dừng nghỉ đưa vào khai thác một số hạng mục dịch vụ công phục vụ người dân, trong khi vẫn còn 6 trạm chưa được khai thác.

Theo tiến độ hợp đồng, các trạm dừng nghỉ cơ bản phải hoàn thành trong quý I - II/2026. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần đôn đốc, cảnh báo, tiến độ triển khai thực tế vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Yêu cầu tăng ca, tăng kíp, hoàn thành trước 30/4

Thực tế cho thấy, một số trạm dù đã khai thác dịch vụ thiết yếu nhưng chưa hoàn thiện đường ra vào và bãi đỗ xe theo thiết kế. Nhiều trạm cũng chưa hoàn thành các hạng mục quan trọng như cây xăng, trạm sạc, ảnh hưởng đến khả năng phục vụ phương tiện.

Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá nguyên nhân chủ yếu mang tính chủ quan, thuộc trách nhiệm của một số nhà đầu tư khi triển khai thiếu quyết liệt, chưa hoàn tất thủ tục, thi công cầm chừng. Trong đó có các liên danh như Petrolimex, Futabuslines - Thành Hiệp Phát.

Để bảo đảm hoàn thành đồng bộ hệ thống trạm dừng nghỉ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè 2026, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

Theo đó, các đơn vị phải khẩn trương tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị; bổ sung mũi thi công, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp.

Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục dịch vụ công trước ngày 30/4/2026, đồng thời hoàn thiện toàn bộ trạm theo đúng tiến độ và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng.

Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh, nếu vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và quy định pháp luật, các nhà đầu tư sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bị xem xét xử lý theo quy định.

Tăng giám sát, tháo gỡ vướng mắc mặt bằng

Đối với các ban QLDA, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư.

Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng tại trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km144+560).

Bên cạnh đó, các khu quản lý đường bộ được giao thường xuyên kiểm tra hiện trường, cập nhật tiến độ thi công; kịp thời chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nhất là tại các trạm đã đưa vào khai thác dịch vụ công.