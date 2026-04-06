Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu chạy nước rút, nhà thầu chậm tiến độ bị cảnh báo

Ban Quản lý dự án 85 (Ban QLDA 85 – chủ đầu tư) vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan, phản ánh tình trạng chậm trễ trong việc hoàn thành các hạng mục còn lại của Công ty CP Đầu tư xây dựng Thương mại Trường Thành (nhà thầu phụ) tại gói thầu 9-XL, thuộc dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Một đoạn tuyến cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đã hoàn thành.

Theo chủ đầu tư, dự án đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, với mục tiêu hoàn thành chậm nhất trước ngày 7/4/2026 để tổ chức kiểm tra, nghiệm thu và tiến tới đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, dù đã nhiều lần được yêu cầu tăng cường nguồn lực, việc triển khai của nhà thầu phụ Trường Thành vẫn không đáp ứng yêu cầu. Một số hạng mục đến nay chưa hoàn thành, tiến độ thi công còn trì trệ.

Ban QLDA 85 cho biết: “Nguyên nhân chủ yếu do lãnh đạo nhà thầu thiếu quyết liệt trong công tác chỉ đạo, không bảo đảm dòng tiền, đồng thời chưa huy động đầy đủ nhân công, vật liệu phục vụ thi công.”

Để bảo đảm tiến độ chung, chủ đầu tư yêu cầu lãnh đạo nhà thầu phụ phải trực tiếp có mặt tại công trường để chỉ đạo thi công; đồng thời làm việc với ngân hàng nhằm bảo đảm nguồn tài chính.

Cùng với đó, nhà thầu phải huy động đầy đủ thiết bị, nhân lực, vật tư, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, hoàn thành toàn bộ khối lượng còn lại trước ngày 7/4/2026.

Song song, đơn vị này cần bổ sung nhân sự để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn thành công trình và gửi về chủ đầu tư chậm nhất ngày 8/4/2026.

Chấm dứt hợp đồng nếu tiếp tục chậm trễ

Ban QLDA 85 cảnh báo, nếu nhà thầu phụ Trường Thành không khắc phục tình trạng chậm tiến độ, đơn vị sẽ bị đánh giá không hoàn thành hợp đồng.

Khi đó, nhà thầu chính là Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Yên sẽ phải chấm dứt hợp đồng với thầu phụ, trực tiếp thực hiện phần việc còn lại hoặc bổ sung nhà thầu phụ khác để bảo đảm tiến độ dự án.

Đáng chú ý, trong trường hợp chi phí phần khối lượng còn lại không đủ để thi công, nhà thầu phụ Trường Thành sẽ phải chịu trách nhiệm bù phần chênh lệch nhằm hoàn thành dự án theo thỏa thuận giữa các bên tại thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Đối với đơn vị tư vấn giám sát là Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thăng Long, chủ đầu tư yêu cầu tăng cường theo dõi việc huy động nhân lực, vật tư, thiết bị; chủ động đôn đốc nhà thầu và phối hợp hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu theo đúng tiến độ.

Đồng thời, đơn vị tư vấn phải kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý nếu phát sinh tình huống nhà thầu tiếp tục chậm trễ.

Trước đó, nhằm bảo đảm mục tiêu đưa dự án vào khai thác trong tháng 4/2026 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Ban QLDA 85 cũng đã có văn bản nhắc nhở nhiều nhà thầu khác như Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung và Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

Dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài tuyến hơn 18km. Điểm đầu kết nối với điểm cuối dự án thành phần 1 tại khu vực nút giao Long Thành với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc địa phận xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Điểm cuối kết nối với điểm đầu dự án thành phần 3 thuộc địa phận xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai.