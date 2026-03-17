Đề xuất thông xe 37km dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước 31/3

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND TP.HCM, tỉnh Đồng Nai cùng Ban Quản lý dự án (QLDA) 85 và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, hoàn thành các gói thầu thuộc dự án thành phần 2 và 3 (dài hơn 37km) của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo đúng kế hoạch.

Để kịp tiến độ đưa tuyến chính vào khai thác trước ngày 31/3, Bộ Xây dựng yêu cầu các bên khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, lên phương án tổ chức giao thông và báo cáo Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn qua TP.HCM

Đối với dự án thành phần 1 (đoạn qua tỉnh Đồng Nai, dài hơn 16km), Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu lập kế hoạch thi công chi tiết cho khối lượng còn lại.

Các đơn vị cần huy động tối đa máy móc, thiết bị, vật liệu và tài chính để đưa tuyến chính vào khai thác trong quý II/2026. Đồng thời, tỉnh cần có giải pháp xử lý nghiêm các đơn vị thi công không đảm bảo tiến độ.

Nhằm đảm bảo khai thác thông suốt, Bộ Xây dựng đề nghị các Ban QLDA khẩn trương hoàn thiện thủ tục thi công hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm thu phí và công trình kiểm soát tải trọng xe, đảm bảo đồng bộ với các hạng mục chính.

Riêng với hạng mục nút giao Long Thành (thuộc dự án thành phần 2), Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu hoàn thành tuyến kết nối T2 trước ngày 30/3. Tuyến này bao gồm 2 nhánh rẽ kết nối nút giao Long Thành và đoạn tuyến song hành từ nút giao đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành. ACV cũng cần phối hợp với Ban QLDA 85 điều chỉnh phạm vi lắp đặt hàng rào cao tốc cho phù hợp với hiện trạng, đảm bảo an toàn.

Khẩn trương tổ chức thi công hệ thống thu phí, công trình kiểm soát tải trọng xe

Về phương án vận hành, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Ban QLDA 85 sẽ căn cứ vào tiến độ thực tế để xây dựng phương án tổ chức thu phí tạm thời, tránh thất thoát, lãng phí.

Trong giai đoạn khai thác tạm thời dự án thành phần 2 và 3, các đơn vị sẽ nghiên cứu phương án tổ chức giao thông tại nút giao Long Thành. Theo đó, phương tiện từ quốc lộ 51 có thể tiếp cận cao tốc qua đường gom cầu Bưng Môn để đi Vũng Tàu. Ngoài ra, sẽ bố trí 1 làn không thu phí tại trạm thu phí nút giao quốc lộ 51 (thuộc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) để tạo thuận lợi cho luồng phương tiện này.