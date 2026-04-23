Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua Đắk Lắk tăng tốc về đích dịp 30/4

Mục tiêu là kịp thời thông xe vào dịp 30/4, chào mừng kỷ niệm 51 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, theo chỉ đạo của Chính phủ. Những hình ảnh do phóng viên VOV ghi lại trên tuyến cao tốc này trước khi đưa vào khai thác.

Cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong dài hơn 48km, đi qua nhiều xã, phường của tỉnh Phú Yên (cũ), nay thuộc tỉnh Đắk Lắk mới. Công trình có tổng mức đầu tư gần 10.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng (trước đây là Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư.

Tuyến đường được khởi công năm 2023 và có kế hoạch khánh thành, đưa vào sử dụng dịp Quốc khánh 2/9 năm 2025. Tuy nhiên, không thể thực hiện do xảy ra sự cố sạt trượt, sụt lún nền đường tại Đồi 11, đoạn qua các xã Ô Loan và Tuy An Nam nên cần thêm thời gian khắc phục sự cố.

Theo Ban Quản lý dự án 7, các nhà thầu đã hoàn thành thi công toàn bộ 23/23 cây cầu trên tuyến. Hiện nay, các nhà thầu đang huy động 51 mũi thi công, 198 máy móc, thiết bị và 784 kỹ sư, công nhân tay nghề cao cùng lao động phổ thông để hoàn thành các hạng mục còn lại của tuyến cao tốc.

Điểm đầu dự án bắt đầu từ nút giao Chí Thạnh (thuộc xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk), kết nối với cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh. Điểm cuối kết nối với nút giao Quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk), nối tiếp với đường dẫn phía bắc hầm Đèo Cả và cao tốc Vân Phong – Nha Trang.

Đường dẫn xuống Trạm thu phí xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk cơ bản hoàn thành, hệ thống Trạm thu phí đang gấp rút được triển khai xây dựng.

Hầm chui Tuy An đã thi công hoàn tất. Đây là hầm chui duy nhất được xây mới trên cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong, có chiều dài hơn 1km, quy mô gồm 2 ống hầm, mỗi ống có 2 làn xe.

Hệ thống đèn chiếu sáng, lan can, giải phân cách và quạt thông gió trong hầm Tuy An đã được lắp đặt hoàn tất, sẵn sàng để các phương tiện lưu thông.

Một công nhân đang ráp hệ thống chỉ dẫn trên cao để sẵn sàng đưa tuyến đường vào vận hành.

Cầu Đà Rằng bắc qua sông Ba, có chiều dài hơn 2,1km, rộng 17,5m, quy mô 4 làn xe, với tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng. Đây là cây cầu vượt sông dài nhất trên cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong.

Clip cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong