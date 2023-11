Cấp cứu thành công một nữ bệnh nhân bị ong bắp cày đốt hơn 50 vết

Trước đó, trong lúc làm cỏ, bà T.H.C. (62 tuổi) ngụ phường 1, TP. Bạc Liêu bị ong bắp cày đốt hơn 50 vết nên được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu vào trưa 20/11 với biểu hiện lơ mơ, bứt rứt, thở mệt, buồn nôn, toàn thân phù nề kèm đau nhức nhiều.

Qua thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu bước đầu xác định, bệnh nhân phản ứng phản vệ độ 2 do ong đốt dẫn đến suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan, rối loạn đông máu nặng. Ngay sau đó, bệnh nhân C. đã được chuyển đến Khoa Hồi Sức Cấp Cứu để tiếp tục điều trị nội khoa tích cực và tiến hành lọc máu liên tục kết hợp lọc máu hấp phụ để đào thải các độc tố do ong đốt.

Bác sĩ thăm khám cho bà C

Sau 24h lọc máu liên tục và điều trị nội khoa tích cực, tình trạng sức khỏe của bà C. được cải thiện đáng kể. Các vết ong đốt giảm đau nhức, sưng nề, sinh hiệu ổn định, tình trạng tổn thương đa cơ quan và rối loạn đông máu của bệnh nhân được kiểm soát. Bệnh nhân tỉnh táo, có thể ăn uống và nói chuyện được bình thường. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện sau 7 ngày điều trị.

Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cũng đã cứu sống bệnh nhân P.V.T. (68 tuổi), ngụ xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu bị ong vò vẽ đốt hơn 120 vết ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể.

Vết ong đốt trên tay bà C

Ong đốt là một trong những tai nạn thường xảy ra trong lao động, sản xuất, đặc biệt là ở những nơi có nhiều cây cối, bụi rậm xung quanh. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không được xem nhẹ khi bị ong đốt, vì nọc độc của loài ong khi tích tụ quá nhiều trong cơ thể sẽ dẫn tới nguy cơ suy đa tạng và gây nguy hiểm đến tính mạng.

Khi bị ong đốt và có những biểu hiện như: đau nhức nhiều, sưng phù toàn thân, lơ mơ, khó thở, buồn nôn, tiểu ra máu… lập tức gọi ngay cấp cứu hoặc nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.