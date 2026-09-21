Cầu Tứ Liên đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng

Chiều 21/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực địa Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu (bên Tả ngạn kết hợp đường nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội) và Dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên và đường hai đầu cầu (phía Phù Đổng).

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, tiếp nhận đủ 62,51/62,51ha. Các địa phương đang tiếp tục di chuyển hạ tầng kỹ thuật và phá dỡ một số công trình còn lại.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu. Ảnh: Viết Thành/Hà Nội mới

Trên công trường, liên danh nhà thầu đang tổ chức 15 mũi thi công. Cầu chính đã hoàn thành 4/37 đốt thân tháp của các trụ P37 và P38; nút giao Nghi Tàm hoàn thành 160/167 cọc khoan nhồi, 13/23 bệ trụ và 2/23 thân trụ; nút giao Trường Sa hoàn thành 125/346 cọc và 6/27 đốt hầm hở.

Trong khi đó, cầu dẫn phía Nghi Tàm hoàn thành 387/642 cọc, 9/76 bệ trụ; cầu dẫn phía Đông Anh hoàn thành 144/208 cọc và 2/14 bệ trụ. Đến nay, sản lượng thi công đạt 1.921,8/9.418 tỷ đồng, tương ứng 20,4% giá trị hợp đồng. Dự kiến đến hết năm 2026, sản lượng đạt khoảng 3.760 tỷ đồng, tương đương 40% hợp đồng.

Ban Giao thông đánh giá tiến độ cầu chính, cầu thép, cầu dẫn phía Đông Anh và nút giao Trường Sa cơ bản đáp ứng yêu cầu phấn đấu hoàn thành trước APEC 2027. Ban Giao thông kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn tất di chuyển hạ tầng kỹ thuật, đồng thời, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phần liên quan Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng để bảo đảm khớp nối cầu dẫn phía Nghi Tàm.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết dự án được đề xuất thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Giang Biên - Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Đại Dương Xanh đề xuất.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,49km, gồm tuyến chính dài 4,85km và tuyến nhánh 0,64km kết nối trực tiếp với Cảng thủy nội địa Giang Biên. Điểm đầu dự án kết nối với đường Chu Huy Mân, điểm cuối kết nối khu vực trước nút giao giữa tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 8.309,604 tỷ đồng.

Ngày 6/7/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3387/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Thẩm định thành phố để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Tại cuộc họp ngày 7/9/2026, Hội đồng Thẩm định thành phố thống nhất sự cần thiết đầu tư, đánh giá dự án phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và cơ bản thống nhất quỹ đất thanh toán do nhà đầu tư đề xuất.

Hội đồng yêu cầu tiếp tục làm rõ sự cần thiết, tính cấp thiết triển khai dự án; phương án kết nối giao thông với các tuyến đường khu vực; hiệu quả kinh tế - xã hội sau đầu tư; đồng thời, rà soát tổng mức đầu tư, chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng, dự phòng và các chi phí liên quan.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, làm việc về tiến độ 2 dự án trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị, địa phương khi đã có mặt bằng phải khẩn trương đôn đốc, tổ chức triển khai thi công, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng nhà thầu hoặc chủ đầu tư triển khai chậm tiến độ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị giao các địa phương phối hợp, giám sát chặt chẽ cùng Ban Quản lý dự án, thường xuyên đôn đốc các nhà thầu tổ chức thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng.

Đối với công tác thi công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa và với các hạng mục thi công trên mặt nước. Các giải pháp tổ chức thi công phải được tính toán kỹ, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng lưu ý, đối với các tuyến đường do địa phương làm chủ đầu tư, phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng. Đặc biệt, tuyến đường kết nối qua khu vực Đông Anh, Thư Lâm cần được triển khai đồng bộ với các dự án liên quan, bảo đảm kết nối với tuyến đường sân bay Gia Bình và các tuyến giao thông lớn trong khu vực.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng đề nghị các nhà thầu, nhà đầu tư phát huy năng lực, kinh nghiệm, tập trung nguồn lực để tổ chức thi công hiệu quả, bảo đảm tiến độ đề ra. Đồng thời, các địa phương, chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án phải tăng cường phối hợp, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để phát sinh điểm nghẽn làm ảnh hưởng tiến độ chung.