Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chính thức thông xe sau 2,5 năm thi công

Dự án cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 17/1/2023. Dự án có tổng mức đầu tư 2.538 tỷ đồng sử dụng ngân sách thành phố. Đây là dự án giao thông trọng điểm nhằm hoàn thiện toàn bộ đường Vành đai 2, giảm thiểu ùn tắc giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Cùng với cầu Vĩnh Tuy- giai đoạn 1 (hoàn thành thành và tổ chức khai thác từ ngày 26/9/2010), cầu Vĩnh Tuy- giai đoạn 2 góp phần tăng cường khả năng lưu thông và kết nối 2 bên bờ sông Hồng, tạo thế và lực mới trong phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Thành phố Hà Nội cắt băng khánh thành cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2.

Đến dự lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy- giai đoạn 2 có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, lãnh đạo thành phố Hà Nội và các sở ban ngành thành phố và đông đảo nhân dân Thủ đô…

Tại lễ khánh thành, ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Vinaconex đại diện nhà thầu cho biết, quá trình thực hiện dự án gặp khó khăn do đại dịch, môi trường thi công mặt bằng dưới nước điều kiện thuỷ văn phức tạp, việc thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác cầu Vĩnh Tuy hiện tại là một áp lực lớn đối với các nhà thầu “Liên danh Vinaconex- Trung Chính đã xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, áp dụng các giải pháp thi công tiên tiến nhất cùng hàng trăm kỹ sư, công nhân thi công “3 ca, 4 kíp”, góp phần đưa dự án vượt tiến độ 6 tháng so với kế hoạch và giảm thời gian 1,5 năm so với xây dựng cầu Vĩnh Tuy 1 bảo đảm chất lượng thi công, thẩm mỹ công trình “Dựa án đem lại những bài học kinh nghiệm mang tính đột phá cho các nhà thầu trong việc tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện dự án đầu tư công”- ông Thanh nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, dự án được UBND thành phố phê duyệt sau 4 tháng kể từ khi có chủ trương đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và khởi công ngày 9/1/2021. Trong quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, cô trình có điều kiện thuỷ văn phức tạp, thi công trong mùa lũ, nước dâng cao phải dừng thi công và di chuyển máy móc tránh lũ, dịch bệnh. Đặc biệt, biến động về giá vật liệu, nhất là thép xây dựng, thời điểm 6 tháng đầu năm 2021 tăng 40-50%. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, Thành phố sự quyết tâm của Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công công trình hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh và chào mừng 69 năm Giải phóng Thủ đô, công trình thi công đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng và mỹ quan đô thị.

Chứng kiến cây cầu sau lễ khánh thành xe cô đi lại nườm nượp ông Lê Văn Toàn ở Ân Thi, Hưng yên chia sẻ: "Mức độ giao thông trên cầu Vĩnh Tuy 1 rất đông hay bị tắc nghẽn, người dân mong muốn cầu mới thông giúp giao thông qua sông Hồng ở đây được giảm tải, phương tiện lưu thông được thuận tiện hơn".

Đoàn phương tiện nối nhau qua cầu theo hướng đi quận Long Biên.

Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, cầu Vĩnh Tuy – giai đoạn 2 sẽ tổ chức lưu thông 1 chiều theo hướng từ quận Hai Bà Trưng sang Long Biên với 4 làn xe và tổ chức giao thông lại cầu Vĩnh Tuy- giai đoạn 1 theo hướng lưu thông 1 chiều từ quận Long Biên sang quận Hai Bà Trưng.

Đến nay kết nối 2 bờ tả ngạn và hữu ngạn sông Hồng trên địa bàn Hà Nội có 8 cầu bắc qua cầu Văn Lang (Ba Vì- Việt Trì), cầu Vĩnh Thịnh, cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy- giai đoạn 1 và 2, cầu Thanh Trì.