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Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội nói về việc cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu lên làm thủ tục hành chính

Thứ Năm, 19:23, 25/06/2026
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VOV.VN - Theo ông Nguyễn Tiến Thiết “đây là sự việc rất đáng tiếc”. Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Đảng ủy Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố (TP) Hà Nội chỉ đạo làm rõ.

Chiều 25/6, tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết đã trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về sự việc xảy ra tại Điểm phục vụ hành chính công Chi nhánh số 3.

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Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết trao đổi tại họp báo.

Theo ông Nguyễn Tiến Thiết “đây là sự việc rất đáng tiếc”. Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Đảng ủy UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ, và Đảng ủy UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Trung tâm hành chính công và các đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống về trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ.

Theo người phát ngôn của UBND thành phố Hà Nội, qua vụ việc này cũng cần nhìn nhận lại hoạt động của trung tâm cũng như trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác phục vụ; cần tiếp tục rà soát các quy trình, hoàn thiện các thủ tục trong việc tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết thủ tục hành chính, làm sao giảm tối đa các quy định. Những bất cấp nảy sinh trong thực tiễn cũng cần phải được điều chỉnh. Cùng với đó là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cũng như tất cả cán bộ, công chức, người lao động.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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