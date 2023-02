Cháy căn hộ trong khu đô thị Goldmark City, Hà Nội

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm, vào khoảng 10h sáng 24/2, người dân bất ngờ phát hiện khói bốc ra nghi ngút từ một căn hộ ở tầng 22 thuộc khu đô thị Goldmark City, (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Ngay sau đó, mọi người đã bấm chuông báo cháy trong toà nhà, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội. Sau ít phút, Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tới hiện trường dập tắt đám cháy.

Lửa khói bốc lên nghi ngút tại tầng 22 khu đô thị Goldmark City, (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Trao đổi với phóng viên, chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, khu vực xảy ra cháy là phòng ngủ của căn hộ 2210-R2 khu đô thị Goldmark City. Diện tích cháy khoảng 9m2. Sau khi nhận tin báo, Chỉ huy Công an quận đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an quận Bắc Từ Liêm xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy nhanh chóng đến hiện trường triển khai dập lửa chữa cháy.

Ngay khi tới hiện trường, lực lượng chữa cháy của Công an quận đã phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ của Ban Quản lý toà nhà triển khai lăng vòi chữa cháy từ hệ thống chữa cháy của toà nhà.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường

Sau ít phút, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, vụ hoả hoạn không gây thương vong về người, chỉ cháy một số tài sản như chăn màn, quần áo, giường, tủ và một số vật dụng sinh hoạt cá nhân. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, vào tối 22/2, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy nhà dân xảy ra trên địa bàn phường Phú Lương.

Một số tài sản bị ngọn lửa thiêu rụi

Cụ thể, vào 19h14 cùng ngày, Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở số 126 tổ 12 Phú Lương, Công an quận Hà Đông đã xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Nhận định đám cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4 vừa làm cửa hàng, vừa làm nơi ở, xung quanh là nhiều hộ dân, lực lượng chữa cháy tập trung khoanh vùng không để cháy lây lan. Khoảng 30 phút sau khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người./.