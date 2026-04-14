Cháy chung cư ở Hà Nội, lửa bốc ngùn ngụt tại tầng 6

Thứ Ba, 14:25, 14/04/2026
Trưa 14/4, một vụ cháy xảy ra tại tầng 6 một chung cư ở số 2 Vương Thừa Vũ (phường Khương Đình, Hà Nội), khói đen bốc lên cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h54 ngày 14/4. Thời điểm trên, khi đang lưu thông trên đường Trường Chinh, nhiều người dân phát hiện khói đen bốc ra từ tòa chung cư trên. Sau ít phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội.

chay chung cu o ha noi, lua boc ngun ngut tai tang 6 hinh anh 1
Khói đen cuồn cuộn bốc ra từ tòa nhà. (Ảnh: Trung Kiên)

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động xe chữa cháy, xe thang của các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9, 10, 13 đến hiện trường để dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy xảy ra tại căn hộ 604 thuộc tầng 6 của chung cư và nhanh chóng cử nhiều mũi cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa, tìm kiếm người mắc kẹt.

chay chung cu o ha noi, lua boc ngun ngut tai tang 6 hinh anh 2
Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân di chuyển xuống tầng 1. (Ảnh: CACC)
chay chung cu o ha noi, lua boc ngun ngut tai tang 6 hinh anh 3
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân. (Ảnh: CACC)

Lực lượng chức năng đã hướng dẫn 3 người sinh sống tại phòng 601 di chuyển xuống tầng 1 an toàn. Sau ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng xác định không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Được biết tòa nhà xảy ra cháy cao 24 tầng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Cột khói bốc cao khiến người dân lo lắng.jpg

Cháy khu nhà trọ ở Thái Nguyên

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời khống chế một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà trọ gồm 10 phòng trên địa bàn phường Phan Đình Phùng.

Theo Đình Hiếu/VietNamNet
Tag: cháy cháy chung cư hỏa hoạn Hà Nội cháy ở Hà Nội
Cháy nhà trên phố Hồng Hà (Hà Nội), 5 người mắc kẹt

VOV.VN - Cháy lớn tại nhà dân trên phố Hồng Hà (Hà Nội) khiến 5 người mắc kẹt, lực lượng PCCC huy động 10 xe chữa cháy kịp thời cứu nạn; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 3/2026: VinFast chiếm 7 vị trí

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 3/2026 thì có tới 7 vị trí thuộc về thương hiệu xe VinFast. Qua đây cho thấy sự lấn át về doanh số của hãng xe điện với xe xăng tại thị trường ô tô Việt Nam.

Dự báo khách qua bến xe Hà Nội tăng gấp 3 lần, "cháy" vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5/2026, nhu cầu đi lại tăng cao khiến lượng hành khách qua các bến xe tại Hà Nội được dự báo tăng tới hơn 200%. Ngành vận tải đã lên phương án tăng cường hàng trăm phương tiện, đồng thời siết chặt quản lý giá vé và chất lượng phục vụ.

Giáo dục