Cháy chung cư ở Hà Nội, lửa bốc ngùn ngụt tại tầng 6

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h54 ngày 14/4. Thời điểm trên, khi đang lưu thông trên đường Trường Chinh, nhiều người dân phát hiện khói đen bốc ra từ tòa chung cư trên. Sau ít phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Khói đen cuồn cuộn bốc ra từ tòa nhà. (Ảnh: Trung Kiên)

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động xe chữa cháy, xe thang của các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9, 10, 13 đến hiện trường để dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy xảy ra tại căn hộ 604 thuộc tầng 6 của chung cư và nhanh chóng cử nhiều mũi cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa, tìm kiếm người mắc kẹt.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân di chuyển xuống tầng 1. (Ảnh: CACC)

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân. (Ảnh: CACC)

Lực lượng chức năng đã hướng dẫn 3 người sinh sống tại phòng 601 di chuyển xuống tầng 1 an toàn. Sau ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng xác định không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Được biết tòa nhà xảy ra cháy cao 24 tầng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.