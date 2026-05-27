Khống chế vụ cháy gần nhiều cơ sở kinh doanh ở trung tâm Cần Thơ

Thứ Tư, 15:07, 27/05/2026
VOV.VN - Vào khoảng 9h55 ngày 27/5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực phía sau căn nhà số 17, đường 3 Tháng 2, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Khu vực xảy ra cháy nằm gần nhiều cơ sở kinh doanh, kho chứa hàng, trường học và cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khiến người dân xung quanh lo lắng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện cột khói bốc cao phía sau cơ sở karaoke Phố Tây nên tri hô và báo lực lượng chức năng. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thợ hàn làm việc tại cơ sở karaoke thì tia lửa phát sinh, bén sang kho chứa hàng của nhà bên cạnh dẫn đến hỏa hoạn.

Khu vực xảy ra cháy tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, kho chứa hàng; gần cơ sở giáo dục và trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. Đáng chú ý, gần hiện trường còn có cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Vụ cháy khiến nhiều người dân hoảng sợ. Do đám cháy xảy ra gần khu vực giao lộ nên nhiều người hiếu kỳ dừng xe theo dõi, gây ảnh hưởng giao thông khu vực.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án tiếp cận, khống chế đám cháy.

Công an thành phố Cần Thơ điều động 4 xe chữa cháy

Ban Chỉ huy Công an phường Ninh Kiều cũng nhanh chóng huy động lực lượng phối hợp dân quân tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ công tác chữa cháy và đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Sau hơn 30 phút triển khai chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Báo động cháy rừng khi nhiệt độ nhiều nơi chạm mức 40 độ C

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt đang bao trùm hàng loạt tỉnh miền Trung với nhiệt độ nhiều nơi tiến sát ngưỡng 40 độ C, khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phát đi văn bản khẩn yêu cầu các địa phương tăng cường tối đa công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Tag: cháy trung tâm Cần Thơ hỏa hoạn gần cây xăng cháy cơ sở karaoke đường 3 Tháng 2 Cần Thơ cháy kho chứa hàng Phòng Cảnh sát PCCC Cần Thơ tia lửa hàn gây cháy khống chế đám cháy giao thông ùn tắc vì cháy cháy gần nhiều cơ sở kinh doanh
