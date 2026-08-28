Cháy dữ dội tạo xưởng nhựa gần 1.000m2 ở Chương Mỹ, Hà Nội

Vào khoảng 8h07 ngày 28/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại một xưởng nhựa một tầng ở tổ dân phố Phượng Đồng, khu vực Phụng Châu cũ, nay thuộc phường Chương Mỹ. Theo thông tin ban đầu, xưởng có diện tích khoảng gần 1.000m2. Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 28 đến hiện trường.

Khói lửa bốc lên dữ dội tại nhà xưởng gần 1000m2

Đến khoảng 8h20, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp với Công an phường Chương Mỹ và Ban Chỉ huy quân sự phường tổ chức triển khai các phương án chữa cháy.

Do khu vực xảy ra cháy có nguy cơ mất an toàn, các tuyến đường dẫn vào khu vực nguy hiểm được lực lượng thanh niên tình nguyện và dân phòng tổ chức phong tỏa, hướng dẫn người dân di chuyển theo các lộ trình an toàn.

Nơi xảy ra vụ việc

Trước diễn biến vụ cháy, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chi viện thêm nhiều đơn vị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, gồm các Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2, khu vực 4, khu vực 15, khu vực 16 và Phân đội Kim Bài - khu vực 33. Cùng với lực lượng chuyên nghiệp, nhiều phương tiện cơ giới như máy xúc, máy ủi được huy động đến hiện trường phục vụ công tác chữa cháy, tạo khoảng cách chống cháy lan và xử lý khu vực nhà xưởng.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng cũng triển khai robot chữa cháy, bơm nổi cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ dập lửa trong điều kiện khu vực cháy có nhiều nguy cơ. Theo thông tin ban đầu, diện tích bị cháy khoảng 100m2. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp người bị nạn.

Công nhân và lực lượng chức năng hỗ trợ chuyển hàng hóa, tài sản ra bên ngoài

Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai đội hình, tập trung khống chế đám cháy, ngăn không để lửa lan sang các khu vực xung quanh và xử lý triệt để các điểm có nguy cơ cháy trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.