Cháy kèm tiếng nổ lớn tại công ty sản xuất sơn ở TP.HCM

Thứ Năm, 22:06, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 9/4, lực lượng chữa cháy Công an TP.HCM đang nỗ lực khống chế đám cháy xảy ra tại một công ty sản xuất sơn trên địa bàn xã Long Nguyên, TP.HCM (trước thuộc xã An Điền, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu về vụ cháy, khoảng 20h30 cùng ngày, người dân bất ngờ phát hiện lửa và khói bốc lên nghi ngút bên trong nhà xưởng của Công ty TNHH H.F. Do đây là cơ sở chuyên sản xuất sơn với các nguyên liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh.

Cháy lớn tại công ty sơn 

Chỉ trong ít phút, đám cháy đã bao trùm toàn bộ khu vực nhà xưởng rộng khoảng 500m2. Nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong khiến người dân xung quanh lo sợ.

Lo ngại lửa bén sang các nhà lân cận, nhiều hộ dân xung quanh đã dùng vòi nước sinh hoạt phun vào các bức tường ngăn, theo dõi tình hình để kịp thời di dời tài sản có giá trị ra ngoài đường.

Người dân lo sợ nên phun nước làm mát bức tường ngăn

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 31 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Đội ngũ cứu hỏa hiện đang chia thành nhiều mũi, phun nước áp lực cao từ nhiều phía để cô lập ngọn lửa, quyết tâm không để cháy lan sang khu vực lân cận

Công ty sản xuất sơn đang cháy lớn 
Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: cháy lớn công ty sản xuất Sơn TP.HCM Bình Dương
