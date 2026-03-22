Cháy kho giấy trong đêm ở Đồng Tháp

Chủ Nhật, 08:45, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (22/3), các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp và xã Cái Bè tiến hành xác minh, làm rõ một vụ cháy xảy ra trong đêm tối trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h40 ngày 21/3, kho giấy phế liệu của ông Võ Tấn Thành (sinh năm 1973, tại tổ 15, ấp 1, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), xảy ra cháy, sau đó ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Kho giấy xảy ra cháy khói lửa bùng phát ra diện rộng

Nhận tin báo, Công an xã Cái Bè phối hợp với Đội Cứu nạn, cứu hộ khu vực Cai Lậy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã huy động lực lượng, phương tiện chuyên dùng cùng người dân địa phương khẩn trương khống chế đám cháy.

Khu dân cư đông nên sự cố cháy kho giấy ảnh hưởng đến môi trường xung quanh

Sau gần một giờ chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy rất may không gây thiệt hại về tính mạng con người, nhưng phần lớn tài sản trong kho giấy đã bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Lực lượng tích cực dập tắt ngọn lửa trong đêm tối

Thời gian qua, trên địa bàn xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra nhiều vụ cháy. Một trong những nguyên nhân gây cháy là do khu dân cư đông đúc, nhà ở san sát, chứa nhiều vật dụng dễ cháy nhưng thiếu trang bị các phương tiện chữa cháy tại gia đình để kịp thời dập tắt khi xảy ra có sự cố.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
