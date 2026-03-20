Kịp thời khống chế vụ cháy rừng tại xã A Lưới 1, thành phố Huế

Ngay trong đêm, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã nhanh chóng huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai dập lửa.

Do địa hình dốc, đám cháy xảy ra vào ban đêm, lớp thực bì dày và diện tích rừng trồng keo non, nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân tham gia chữa cháy rừng

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, diện tích rừng bị ảnh hưởng ước khoảng 2 hécta. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.