Cháy lớn kèm tiếng nổ tại nhà xưởng công ty ở TP.HCM

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Khu vực 30, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động 7 xe chuyên dụng cùng 30 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Diện tích nhà xưởng cháy của Công ty TNHH H.T.K rộng khoảng 200m2. Cột khói đen do hóa chất cháy tạo ra có thể nhìn thấy từ xa.

Sau gần 30 phút nỗ lực triển khai đội hình vây ráp, đến 18h cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế. Hiện, cơ quan chức năng đang phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Rất may mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhà xưởng bị thiêu rụi, đổ sập.

Được biết, trước đây nhà xưởng này được công ty H.T.K dùng để chứa vải, hàng may sẵn, giày dép... Gần đây, nhà xưởng đang tạm dừng hoạt động thì xảy ra cháy. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

