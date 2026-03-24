Cháy lớn kèm tiếng nổ tại nhà xưởng công ty ở TP.HCM

Thứ Ba, 20:14, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 24/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH H.T.K (phường Chánh Hiệp, TP.HCM - trước là TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Do bên trong chứa nhiều hóa chất, đám cháy bùng phát dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Khu vực 30, thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động 7 xe chuyên dụng cùng 30 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội

Diện tích nhà xưởng cháy của Công ty TNHH H.T.K rộng khoảng 200m2. Cột khói đen do hóa chất cháy tạo ra có thể nhìn thấy từ xa.

Sau gần 30 phút nỗ lực triển khai đội hình vây ráp, đến 18h cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế. Hiện, cơ quan chức năng đang phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy. 

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường

Rất may mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhà xưởng bị thiêu rụi, đổ sập. 

Được biết, trước đây nhà xưởng này được công ty H.T.K dùng để chứa vải, hàng may sẵn, giày dép... Gần đây, nhà xưởng đang tạm dừng hoạt động thì xảy ra cháy. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Video cháy 

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ xưởng công ty tp.hcm vụ cháy bình dương
Nhân chứng kể giây phút lửa bùng lên ở quán lẩu chay khiến 2 mẹ con tử vong
Nhân chứng kể giây phút lửa bùng lên ở quán lẩu chay khiến 2 mẹ con tử vong

VOV.VN - Phát hiện ngọn lửa bùng lên ở quán lẩu chay tại TP.HCM, nhiều người hô hoán, dùng bình chữa cháy và tìm cách phá cửa, nhưng không thể khống chế...

Nhân chứng kể giây phút lửa bùng lên ở quán lẩu chay khiến 2 mẹ con tử vong

Nhân chứng kể giây phút lửa bùng lên ở quán lẩu chay khiến 2 mẹ con tử vong

VOV.VN - Phát hiện ngọn lửa bùng lên ở quán lẩu chay tại TP.HCM, nhiều người hô hoán, dùng bình chữa cháy và tìm cách phá cửa, nhưng không thể khống chế...

Cháy lớn ở An Giang, nhiều tài sản bị thiêu rụi
Cháy lớn ở An Giang, nhiều tài sản bị thiêu rụi

VOV.VN - Hôm nay (3/3), tại xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang xảy ra vụ cháy lớn khiến nhiều tài sản bên trong một cửa hàng bị thiêu rụi.

Cháy lớn ở An Giang, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Cháy lớn ở An Giang, nhiều tài sản bị thiêu rụi

VOV.VN - Hôm nay (3/3), tại xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang xảy ra vụ cháy lớn khiến nhiều tài sản bên trong một cửa hàng bị thiêu rụi.

Hà Nội: Cháy lớn do nổ cầu dao điện
Hà Nội: Cháy lớn do nổ cầu dao điện

Một đám cháy bất ngờ bùng phát rồi cháy lan sang 2 nhà liền kề, phải mất hơn 1 giờ đồng hồ đám cháy mới được lực lượng chức năng dập tắt. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người…

Hà Nội: Cháy lớn do nổ cầu dao điện

Hà Nội: Cháy lớn do nổ cầu dao điện

Một đám cháy bất ngờ bùng phát rồi cháy lan sang 2 nhà liền kề, phải mất hơn 1 giờ đồng hồ đám cháy mới được lực lượng chức năng dập tắt. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người…

