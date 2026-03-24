Nhân chứng kể giây phút lửa bùng lên ở quán lẩu chay khiến 2 mẹ con tử vong

Thứ Ba, 11:10, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phát hiện ngọn lửa bùng lên ở quán lẩu chay tại TP.HCM, nhiều người hô hoán, dùng bình chữa cháy và tìm cách phá cửa, nhưng không thể khống chế...

Công an phường Bình Hưng Hòa đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy quán lẩu chay trên đường Phạm Đăng Giản khiến hai mẹ con tử vong vào tối 23/3.

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà rộng khoảng 100m² bị cháy ám khói đen, nhiều vật dụng bên trong hư hỏng nặng, một phần mái tôn bị đổ sập sau vụ hỏa hoạn.

nhan chung ke giay phut lua bung len o quan lau chay khien 2 me con tu vong hinh anh 1
Hiện trường vụ hoả hoạn làm 2 mẹ con tử vong thương tâm.

Là một trong những người có mặt sớm tại hiện trường, anh Lê Minh (người dân sống gần khu vực) cho biết, thời điểm xảy ra cháy, căn nhà đóng kín cửa, phía trước lối vào bị chắn bởi bàn ghế và tủ kính nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi dùng bình chữa cháy xịt từ bên ngoài nhưng không hiệu quả. Lửa bên trong bùng lên dữ dội, có tiếng nổ lách tách liên tục, trong khi cửa bị khóa nên không thể phá vào để cứu người”, anh Minh kể lại.

Một nhân chứng khác là bà Thương cho biết, ngọn lửa bùng phát nhanh khiến người dân xung quanh không kịp trở tay. Dù nhiều người hô hoán, sử dụng bình chữa cháy mini và tìm cách phá cửa, nhưng không thể khống chế đám cháy.

nhan chung ke giay phut lua bung len o quan lau chay khien 2 me con tu vong hinh anh 2
Đến 8h30, lực lượng chức năng vẫn phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy

Trước đó, khoảng 22h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ quán ăn nằm cách trạm thu phí Gò Mây khoảng 500 m. Thời điểm này, bên trong có hai mẹ con (48 tuổi và 10 tuổi) đang ngủ ở khu vực phía sau.

Phát hiện sự việc, nhiều hộ dân đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành công. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy lan rộng, bao trùm toàn bộ quán.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ điều động nhiều xe chuyên dụng, nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Sau khi khống chế được đám cháy, lực lượng chức năng kiểm tra khu vực phía sau và phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.

Đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc trong nhà chỉ có hai người.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

 

Lương Ý/VTC News
