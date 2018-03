Theo đó, vụ cháy tại cơ sở vá vỏ ôtô Quốc Huy (số 1634 đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, TP. Vũng Tàu) đã thiêu rụi nhiều lốp ôtô, hư hỏng đường dây cáp quang, ảnh hưởng đến an toàn đường điện 20 KV và 110 KV ngay sát cơ sở.

Cháy lớn ở cơ sở vá vỏ ôtô Bà rịa - Vũng tàu.





Một người phụ nữ ở cơ sở này cho biết, khoảng 13h45 cùng ngày, người này thấy một đám cỏ cháy ở phía sau nhà lan sang cơ sở, gần các vỏ ôtô đặt ở khu vực dưới chân cột điện 110KV trải dài đến gần mặt đường. Người nhà đã dùng ống nước dập lửa nhưng không được.

Đám cháy bùng phát rất nhanh, khói đen mịt. Gia đình chủ cơ sở đã vội di tản người, một số đồ dùng ra phía ngoài. Nguy hiểm nhất là các vỏ ôtô, đặt quanh trụ điện 20KV, 110KV gây nguy cơ cháy đường dây, đổ trụ điện.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt để dập lửa. Do trời gió to và vỏ xe là vật liệu cháy nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Lửa có nguy cơ cháy lan sang hai căn nhà bên cạnh. Rất may các bình khí bơm vỏ đã được di chuyển đặt ở khu vực khác để tránh nguy cơ phát nổ.

Tính đến 15h20, đám cháy tại cơ sở vá vỏ ôtô đã cơ bản được dập tắt.

Nguyên nhân theo nhận định ban đầu là từ việc người dân đốt cỏ, rác ở khu đất phía sau cơ sở vá vỏ ôtô khiến ngọn lửa cháy lan dần. Khi lửa lan tới đống vỏ để gần khu vực cột điện đường dây 110KV, dù chủ cơ sở phát hiện, lấy nước dập nhưng không được. Số vỏ ôtô bén lửa nhanh, cháy lan xung quanh./.

