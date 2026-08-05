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Cháy lớn tại trung tâm thương mại ở TP. Đồng Nai

Thứ Tư, 22:48, 05/08/2026
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VOV.VN - Đến 22h30 ngày 5/8, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy tại Trung tâm Thương mại Biên Hòa và tiếp tục phun nước làm mát, ngăn lửa bùng phát trở lại.

Ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai (trước là TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết, khoảng 20h30 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại Trung tâm Thương mại Biên Hòa (thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sản xuất Đồng Nai), nằm trên đường Nguyễn Văn Trị, gần khu vực chợ Biên Hòa. 

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Lực lượng chữa cháy có mặt ngay tại hiện trường (Ảnh: MXH)

Do các ki-ốt kinh doanh tập trung liền kề nhau, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra các quầy hàng lân cận, tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Các phương án khoanh vùng, phun nước dập lửa được triển khai tích cực nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy lan trên diện rộng.

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Tiểu thương hốt hoảng dùng vòi xịt nước  (ảnh: MXH)

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, lãnh đạo UBND TP.Đồng Nai và lãnh đạo phường Trấn Biên đã chỉ đạo sát sao công tác cứu hộ, chữa cháy và khắc phục hậu quả.

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Ngọn lửa đã được khống chế

Thống kê ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hoả hoạn đã thiêu rụi 7 ki-ốt ở tầng trệt và ảnh hưởng đến một số gian hàng trên tầng lầu.

Hiện nguyên nhân vụ việc và mức độ thiệt hại tài sản đang được điều tra, làm rõ.

Cháy trung tâm thương mại gần chợ Biên Hòa 
Lưu Sơn-Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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