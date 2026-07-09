Cháy nhà tại trung tâm Đà Lạt, lực lượng chức năng khẩn trương dập lửa

Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện lửa bùng phát từ tầng hầm của căn nhà nên hô hoán và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành.

Lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa.

Khói đen bao trùm cả khu vực và nhiều xe chữa cháy được huy động đến hiện trường.

Do đám cháy xuất phát từ tầng hầm rồi nhanh chóng lan rộng, phát tán lượng lớn khói đen nên việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp để khống chế đám cháy.

Hiện, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thông tin về thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.