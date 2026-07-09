English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy nhà tại trung tâm Đà Lạt, lực lượng chức năng khẩn trương dập lửa

Thứ Năm, 16:08, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoảng 14h ngày 9/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà của một hộ dân trên đường Trương Công Định, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện lửa bùng phát từ tầng hầm của căn nhà nên hô hoán và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành.

chay nha tai trung tam Da lat, luc luong chuc nang khan truong dap lua hinh anh 1
Lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa.

chay nha tai trung tam Da lat, luc luong chuc nang khan truong dap lua hinh anh 2
Khói đen bao trùm cả khu vực và nhiều xe chữa cháy được huy động đến hiện trường.

Do đám cháy xuất phát từ tầng hầm rồi nhanh chóng lan rộng, phát tán lượng lớn khói đen nên việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp để khống chế đám cháy.

Hiện, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thông tin về thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

chay_quan_2.jpg

Cháy quán karaoke 3 tầng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Một vụ cháy xảy ra tại quán karaoke 3 tầng ở xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng khiến lực lượng chức năng phải huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cháy nhà tại khu đô thị Văn Phú, Hà Nội khiến 2 người tử vong
Cháy nhà tại khu đô thị Văn Phú, Hà Nội khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Chiều 3/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 7, liền kề 9, khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội, khiến 2 người tử vong.

Cháy nhà tại khu đô thị Văn Phú, Hà Nội khiến 2 người tử vong

Cháy nhà tại khu đô thị Văn Phú, Hà Nội khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Chiều 3/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 7, liền kề 9, khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội, khiến 2 người tử vong.

Cháy nhà trên phố Trần Phú (Hà Đông): Nhiều xe chữa cháy có mặt tại hiện trường
Cháy nhà trên phố Trần Phú (Hà Đông): Nhiều xe chữa cháy có mặt tại hiện trường

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng các lực lượng chức năng đến hiện trường vụ cháy xảy ra tại số 135 phố Trần Phú, phường Hà Đông (Hà Nội) sáng 6/7 để khẩn trương dập lửa, cứu nạn và ngăn cháy lan.

Cháy nhà trên phố Trần Phú (Hà Đông): Nhiều xe chữa cháy có mặt tại hiện trường

Cháy nhà trên phố Trần Phú (Hà Đông): Nhiều xe chữa cháy có mặt tại hiện trường

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng các lực lượng chức năng đến hiện trường vụ cháy xảy ra tại số 135 phố Trần Phú, phường Hà Đông (Hà Nội) sáng 6/7 để khẩn trương dập lửa, cứu nạn và ngăn cháy lan.

Cháy dữ dội mái tum khu nhà tập thể trên phố Đội Cấn, Hà Nội
Cháy dữ dội mái tum khu nhà tập thể trên phố Đội Cấn, Hà Nội

VOV.VN - Vào khoảng 9h30 phút sáng 25/6, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại khu vực mái tum của quán bún chả và quán cơm bình dân nằm trên tầng 2 khu nhà tập thể số 195 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.

Cháy dữ dội mái tum khu nhà tập thể trên phố Đội Cấn, Hà Nội

Cháy dữ dội mái tum khu nhà tập thể trên phố Đội Cấn, Hà Nội

VOV.VN - Vào khoảng 9h30 phút sáng 25/6, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại khu vực mái tum của quán bún chả và quán cơm bình dân nằm trên tầng 2 khu nhà tập thể số 195 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục