Cháy lớn tại xưởng gỗ gần Bệnh viện K Tân Triều, khói bốc cao hàng trăm mét

Theo thông tin ban đầu, do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ khu vực. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa.

Sức nóng từ đám cháy tỏa ra dữ dội khiến nhiều người dân thuê trọ gần đó hoảng loạn. Một số người phải vội vàng rời khỏi phòng trọ trong đêm, mang theo những vật dụng cần thiết để đảm bảo an toàn. Không khí khu vực bị bao trùm bởi mùi khét nồng nặc.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động khoảng 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để khống chế đám cháy.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường, dùng máy múc phá một phần nhà xưởng để chữa cháy.

Để phục vụ công tác chữa cháy trong điều kiện ban đêm, cảnh sát đã sử dụng hệ thống đèn công suất lớn chiếu sáng toàn khu vực. Nhiều mũi phun nước được triển khai đồng thời từ các hướng nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang khu vực xung quanh. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng huy động máy xúc phá dỡ lớp tôn bao quanh nhà xưởng để tiếp cận sâu bên trong. Do hỏa hoạn kéo dài và nhiệt độ cao, nhiều phần của nhà xưởng đã bị đổ sập.

Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.