Cháy lớn tại xưởng gỗ gần Bệnh viện K Tân Triều, khói bốc cao hàng trăm mét

Thứ Hai, 08:33, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào khoảng 0h40 rạng sáng 30/3, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại kho chứa đồ gỗ nằm cuối đường Phạm Tu, đối diện Bệnh viện K Tân Triều, thuộc phường Thanh Liệt (Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ khu vực. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa.

Nơi xảy ra vụ việc

Sức nóng từ đám cháy tỏa ra dữ dội khiến nhiều người dân thuê trọ gần đó hoảng loạn. Một số người phải vội vàng rời khỏi phòng trọ trong đêm, mang theo những vật dụng cần thiết để đảm bảo an toàn. Không khí khu vực bị bao trùm bởi mùi khét nồng nặc.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động khoảng 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để khống chế đám cháy.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường, dùng máy múc phá một phần nhà xưởng để chữa cháy.

Để phục vụ công tác chữa cháy trong điều kiện ban đêm, cảnh sát đã sử dụng hệ thống đèn công suất lớn chiếu sáng toàn khu vực. Nhiều mũi phun nước được triển khai đồng thời từ các hướng nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang khu vực xung quanh. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng huy động máy xúc phá dỡ lớp tôn bao quanh nhà xưởng để tiếp cận sâu bên trong. Do hỏa hoạn kéo dài và nhiệt độ cao, nhiều phần của nhà xưởng đã bị đổ sập.

Ngọn lửa bùng phát tạo thành cột khói cao hàng chục mét

Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

Cháy bãi rác ở Lâm Đồng, khói đen bao trùm

Cháy bãi rác ở Lâm Đồng, khói đen bao trùm

VOV.VN - Chiều 27/3, đám cháy lớn tại bãi rác dốc Đá Mài, xã Cát Tiên (Lâm Đồng) bùng phát trong điều kiện nắng nóng, khô hanh, khói đen và mùi hôi lan rộng, ảnh hưởng nhiều hộ dân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng khống chế đám cháy, đồng thời tính phương án di dời dân khỏi khu vực.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: cháy kho xưởng gỗ hỏa hoạn Thanh Liệt cháy gần Bệnh viện K Tân Triều cháy lớn Hà Nội cột khói cao người dân tháo chạy 10 xe cứu hỏa cháy trong đêm sập nhà xưởng chữa cháy xuyên đêm
Cháy dữ dội tại kho xưởng mây tre đan ở xã Phú Nghĩa, Hà Nội
Cháy dữ dội tại kho xưởng mây tre đan ở xã Phú Nghĩa, Hà Nội

VOV.VN - Vào khoảng 18h30 ngày 6/2, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại kho hàng kiêm khu sản xuất mây tre giang đan ở thôn Quan Châm, xã Phú Nghĩa (TP Hà Nội). Đám cháy bùng phát dữ dội, tạo cột khói cao hàng chục mét, khiến nhiều người dân trong khu vực hoảng loạn.

Cháy dữ dội tại kho xưởng mây tre đan ở xã Phú Nghĩa, Hà Nội

Cháy dữ dội tại kho xưởng mây tre đan ở xã Phú Nghĩa, Hà Nội

VOV.VN - Vào khoảng 18h30 ngày 6/2, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại kho hàng kiêm khu sản xuất mây tre giang đan ở thôn Quan Châm, xã Phú Nghĩa (TP Hà Nội). Đám cháy bùng phát dữ dội, tạo cột khói cao hàng chục mét, khiến nhiều người dân trong khu vực hoảng loạn.

Bản tin tổng hợp: Sau loạt tiếng nổ, kho xưởng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt
Bản tin tổng hợp: Sau loạt tiếng nổ, kho xưởng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

VOV.VN - Gần 0h ngày 19/7, một tiếng nổ lớn vang lên bên trong khuôn viên của Công ty CP XNK Rau Quả I, phường Tương Mai, Hà Nội. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bùng dữ dội. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, hàng loạt ngôi nhà cách kho xưởng khoảng 10m bị rung cửa kính sau vụ nổ lớn.

Bản tin tổng hợp: Sau loạt tiếng nổ, kho xưởng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Bản tin tổng hợp: Sau loạt tiếng nổ, kho xưởng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

VOV.VN - Gần 0h ngày 19/7, một tiếng nổ lớn vang lên bên trong khuôn viên của Công ty CP XNK Rau Quả I, phường Tương Mai, Hà Nội. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bùng dữ dội. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, hàng loạt ngôi nhà cách kho xưởng khoảng 10m bị rung cửa kính sau vụ nổ lớn.

Kịp thời khống chế cháy kho xưởng 1.700m2 ở Trương Định, Hà Nội
Kịp thời khống chế cháy kho xưởng 1.700m2 ở Trương Định, Hà Nội

VOV.VN - Rạng sáng nay 19/7, một đám cháy lớn bùng phát tại kho xưởng 1.700m2 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I, số 389 Trương Định, Tương Mai, Hà Nội. Công an Hà Nội huy động hàng trăm cán bộ và phương tiện và cứu được gần 1.000m2 kho xưởng lân cận.

Kịp thời khống chế cháy kho xưởng 1.700m2 ở Trương Định, Hà Nội

Kịp thời khống chế cháy kho xưởng 1.700m2 ở Trương Định, Hà Nội

VOV.VN - Rạng sáng nay 19/7, một đám cháy lớn bùng phát tại kho xưởng 1.700m2 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I, số 389 Trương Định, Tương Mai, Hà Nội. Công an Hà Nội huy động hàng trăm cán bộ và phương tiện và cứu được gần 1.000m2 kho xưởng lân cận.

