Cháy ngôi nhà 3 tầng trong phố Thanh Nhàn, Hà Nội

Vào khoảng 15h30 ngày 25/3, người dân sinh sống tại ngõ 257 Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phát hiện mùi khét cùng khói phát ra từ tầng thượng ngôi nhà trong ngõ, người dân đã hô hoán và báo cho cơ quan chức năng. Cùng với đó là báo động tổ liên gia PCCC và tìm hiểu nguyên nhân.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường

Phát hiện, Nhận được tin báo, Công an phường Thanh Nhàn đã nhanh chóng có mặt hiện trường hướng dẫn và đưa người dân ra khu vực an toàn. Đồng thời, Công an phường cũng tổ chức phân luồng hướng dẫn xe cứu hỏa nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ tầng 3 ngôi nhà 3 tầng số 8 ngõ 257 Thanh Nhàn. Vào thời điểm xảy ra sự cố, con gái chủ nhà vừa rời khỏi nhà.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân thoát nạn

Người dân và lực lượng chức năng đã tổ chức tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng dập tắt đám cháy ngay sau đó. Được biết, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng thượng, có lắp đặt nhiều vật liệu bảo ôn là tấm xốp. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.