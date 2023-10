Cháy ngùn ngụt tại kho vải gần chợ Ninh Hiệp, Hà Nội

Liên quan đến vụ cháy lớn tại kho vải gần chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội), Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 17h54' ngày 22/10, Công an huyện Gia Lâm, nhận được đề nghị từ Công an thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, về việc chi viện, hỗ trợ chữa cháy tại kho vải thuộc thôn Long Vĩ , Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh (cách xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm khoảng 3 km).

Nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin chỉ huy công an thành phố điều động 6 xe chữa cháy thuộc các đơn vị Phòng Cảnh sát PCCC, công an huyện Gia Lâm, công an huyện Long Biên, công an huyện Hoàn Kiếm cùng cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường phối hợp lực lượng PCCC công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức chữa cháy.

Vụ cháy tạo thành cột khói cao hàng trăm mét

Đến khoảng 19h cùng ngày, các lực lượng đã cơ bản dập tắt đám cháy, chưa phát hiện thiệt hại về người. Về tài sản đang được các cơ quan thống kê thiệt hại.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường chữa cháy

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.