Cháy nhà 4 tầng trong ngõ sâu tại Ba Đình, một người được cứu kịp thời

Thứ Sáu, 10:02, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 17/4, một vụ cháy nhà dân xảy ra tại khu vực quận Ba Đình (Hà Nội) đã nhanh chóng được lực lượng chức năng khống chế, kịp thời cứu người mắc kẹt và ngăn cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 5h44 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại số 35, ngõ 35 Hồng Phúc, phường Ba Đình.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương điều động 4 xe chữa cháy, 3 xe chỉ huy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội CC&CNCH khu vực số 7, 8 và 14 đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

chay nha 4 tang trong ngo sau tai ba Dinh, mot nguoi duoc cuu kip thoi hinh anh 1
Khu vực xảy ra vụ cháy (Ảnh: CAHN)

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng 25m² mỗi sàn, xây dựng 4 tầng và 1 tum, nằm sâu trong ngõ nhỏ khiến xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp. Ngọn lửa bùng phát mạnh tại tầng 1, nhanh chóng lan lên các tầng phía trên, kèm theo nhiều khói khí độc, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và triển khai chữa cháy.

Trước tình huống phức tạp, lực lượng chức năng đã triển khai các phương án tiếp cận từ nhiều hướng, sử dụng thiết bị chuyên dụng để dập lửa, đồng thời tổ chức tìm kiếm, cứu nạn những người mắc kẹt bên trong.

chay nha 4 tang trong ngo sau tai ba Dinh, mot nguoi duoc cuu kip thoi hinh anh 2
Lực lượng chức năng đưa người bị nạn ra ngoài (Ảnh: CAHN)

Sau thời gian nỗ lực, đến khoảng 06 giờ 35 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà dân lân cận. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 người mắc kẹt và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, 2 người khác trong nhà đã tự thoát nạn qua logia tại tầng 3.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Ngân/VOV.VN
Tin liên quan

Cháy lớn lúc nửa đêm ở Minh Khai, cảnh sát Hà Nội giải cứu kịp thời người mắc kẹt

VOV.VN - Một vụ cháy bùng phát dữ dội tại nhà ở kết hợp kinh doanh trên phố Minh Khai (Hà Nội) vào gần nửa đêm 17/1 khiến 1 người dân mắc kẹt tại tầng 4. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận hiện trường chỉ sau 4 phút, kịp thời cứu người và dập tắt đám cháy.

Giải cứu 1 người phụ nữ và 2 trẻ em mắc kẹt trong ngôi nhà cháy trong đêm ở Hà Nội
Giải cứu 1 người phụ nữ và 2 trẻ em mắc kẹt trong ngôi nhà cháy trong đêm ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH công an Thành phố (TP) Hà Nội mới giải cứu thành công 1 người phụ nữ và 2 trẻ em mắc kẹt trong ngôi nhà cháy trong đêm ở phường Hà Đông.

Giải cứu nam thanh niên trong biển lửa ở Hà Nội
Giải cứu nam thanh niên trong biển lửa ở Hà Nội

VOV.VN - Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mới giải cứu thành công một nam thanh niên trong biển lửa ở Bạch Đằng, phường Chương Dương, Hà Nội

