Cháy nhà 4 tầng trong ngõ sâu tại Ba Đình, một người được cứu kịp thời

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 5h44 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại số 35, ngõ 35 Hồng Phúc, phường Ba Đình.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương điều động 4 xe chữa cháy, 3 xe chỉ huy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội CC&CNCH khu vực số 7, 8 và 14 đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng 25m² mỗi sàn, xây dựng 4 tầng và 1 tum, nằm sâu trong ngõ nhỏ khiến xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp. Ngọn lửa bùng phát mạnh tại tầng 1, nhanh chóng lan lên các tầng phía trên, kèm theo nhiều khói khí độc, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và triển khai chữa cháy.

Trước tình huống phức tạp, lực lượng chức năng đã triển khai các phương án tiếp cận từ nhiều hướng, sử dụng thiết bị chuyên dụng để dập lửa, đồng thời tổ chức tìm kiếm, cứu nạn những người mắc kẹt bên trong.

Sau thời gian nỗ lực, đến khoảng 06 giờ 35 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà dân lân cận. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 người mắc kẹt và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, 2 người khác trong nhà đã tự thoát nạn qua logia tại tầng 3.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.