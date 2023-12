Cháy nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Phúc khiến 3 mẹ con thiệt mạng

Trả lại tài sản du khách nước ngoài đánh rơi khi đi du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng

VOV.VN - Công an thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa bàn giao chiếc điện thoại của 1 du khách nước ngoài đánh rơi. Chiếc điện thoại này do 2 học sinh nhặt được, đưa đến trình báo Công an tìm người đánh rơi để trả lại.