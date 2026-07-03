Cháy nhà tại khu đô thị Văn Phú, Hà Nội khiến 2 người tử vong

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, khoảng 13h29 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà 4 tầng, 1 tum có diện tích khoảng 70m2.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường (Ảnh: CACC)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 4 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng 45 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn.

Vụ cháy tạo thành cột khói cao hàng chục mét (Ảnh: CACC)

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt lúc 13h35, đám cháy đã bùng phát mạnh tại tầng 1 và lan lên các tầng trên của ngôi nhà. Theo thông tin ban đầu, bên trong có 2 người mắc kẹt. Lực lượng dân phòng và người dân đã nỗ lực chữa cháy ban đầu nhưng không thể tiếp cận do lửa bùng phát nhanh, kèm theo nhiều khói và khí độc.

Các cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng bình thở và thiết bị chuyên dụng để tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm nạn nhân, đồng thời triển khai nhiều mũi chữa cháy từ tầng 1 kết hợp xe thang phun nước vào các tầng phía trên nhằm khống chế đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang các công trình lân cận.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH công an TP Hà Nội chỉ đạo chữa cháy (Ảnh: CACC)

Đến khoảng 14h, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào 14h07. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu nạn phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, xác định danh tính các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định của pháp luật.