Cháy nhà xưởng ở khu công nghiệp tại TP.HCM, cột khói đen cao hàng chục mét

Chủ Nhật, 16:54, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà xưởng nằm trong Khu công nghiệp (KCN) Đại Đăng, phường Bình Dương, TP.HCM (thuộc Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) vào chiều 10/5. Lực lượng chức năng đã phải huy động nhiều phương tiện chuyên dụng để khống chế ngọn lửa.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn bắt đầu vào khoảng 15h15. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội bên trong nhà xưởng của một công ty trong KCN Đại Đăng. Ngay khi phát hiện sự cố, đội ngũ công nhân tại hiện trường đã nỗ lực dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Cột khói cao hàng chục mét

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét. Từ khoảng cách xa, người dân vẫn có thể thấy đám cháy đang bao trùm khu vực xưởng.

Nhận được tin báo, Công an TP.HCM đã lập tức điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để triển khai phương án cứu hộ.

Lực lượng chữa cháy triển khai công tác dập lửa

Khoảng 16h, tại khu vực xảy ra hỏa hoạn xuất hiện mưa lớn, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng hạ nhiệt và ngăn chặn ngọn lửa bùng phát mạnh. Ghi nhận bước đầu, một phần mái tôn của nhà xưởng bị đổ sập; nhiều trang thiết bị, hàng hóa bên trong bị hư hỏng.

Hiện tại, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế được đám cháy, ngăn không cho lửa cháy lan sang các khu vực lân cận và đang tiến hành dập tắt hoàn toàn.

Cháy lớn kèm tiếng nổ tại nhà xưởng công ty ở TP.HCM

VOV.VN - Tối 24/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH H.T.K (phường Chánh Hiệp, TP.HCM - trước là TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Do bên trong chứa nhiều hóa chất, đám cháy bùng phát dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Tag: cháy nhà xưởng công ty TP.HCM Bình Dương khu công nghiệp đại đăng
Cháy nhà xưởng 600m2 ở cụm công nghiệp Lê Hồ, Ninh Bình

VOV.VN - Khoảng 8h40 ngày 11/2, một vụ cháy lớn bùng phát tại nhà xưởng rộng khoảng 600m2 trong Cụm công nghiệp Lê Hồ (Ninh Bình). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng huy động phương tiện, khống chế đám cháy sau khoảng 20 phút, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại lớn về tài sản.

VOV.VN - Khoảng 8h40 ngày 11/2, một vụ cháy lớn bùng phát tại nhà xưởng rộng khoảng 600m2 trong Cụm công nghiệp Lê Hồ (Ninh Bình). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng huy động phương tiện, khống chế đám cháy sau khoảng 20 phút, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại lớn về tài sản.

Cháy xưởng pallet nhựa, 8 căn nhà dân bị cháy xém tường phía sau

VOV.VN - Chiều 28/1, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại xưởng sản xuất pallet nhựa trên đường Đông Thạnh 8, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM, khiến 8 nhà dân xung quanh bị cháy xém.

VOV.VN - Chiều 28/1, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại xưởng sản xuất pallet nhựa trên đường Đông Thạnh 8, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM, khiến 8 nhà dân xung quanh bị cháy xém.

Vụ nổ máy nghiền dăm bào gây cháy làm 3 người bị thương: Nhà xưởng xây “lậu”

VOV.VN - Sáng 7/4, các cơ quan chức năng TP.HCM khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ nghiêm trọng tại xưởng chế biến mùn cưa xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Vĩnh Tân, TP.HCM (trước là TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), khiến 3 người nhập viện.

VOV.VN - Sáng 7/4, các cơ quan chức năng TP.HCM khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ nghiêm trọng tại xưởng chế biến mùn cưa xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Vĩnh Tân, TP.HCM (trước là TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), khiến 3 người nhập viện.

