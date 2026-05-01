Cháy ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người trên xe tử vong

Vụ việc xảy ra lúc 15 giờ 35 phút tại cửa hàng xăng dầu số 90, nằm cạnh Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền.

Xe ô tô biển kiểm soát 92A-265xx vào đổ xăng thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng nhanh chóng điện báo đội cứu hộ SOS Quảng Nam ở gần đó đến hỗ trợ cùng người dân dập lửa. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Đà Nẵng cũng điều phương tiện đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện 2 người trong xe đã tử vong. Theo người tham gia chữa cháy kể lại vụ việc, khi xe bốc cháy, tài xế kịp thoát ra ngoài. Hai người còn lại trong xe là nam giới, khoảng 16 tuổi đến 17 tuổi, không thể thoát thân. Nhân chứng cho biết, ngọn lửa bùng phát rất nhanh và mạnh. Những người tham gia dập lửa không biết bên trong xe có người mắc kẹt.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Nhiều người dân tập trung theo dõi quanh khu vực xảy ra cháy.