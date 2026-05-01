  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cháy ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người trên xe tử vong

Thứ Sáu, 18:33, 01/05/2026
VOV.VN - Chiều 1/5, trên địa bàn xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) xảy ra vụ cháy ô tô tại cây xăng khiến 2 người tử vong.

Vụ việc xảy ra lúc 15 giờ 35 phút tại cửa hàng xăng dầu số 90, nằm cạnh Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền.

Ngọn lửa ngùn ngụt bao trùm ô tô.

Xe ô tô biển kiểm soát 92A-265xx vào đổ xăng thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng nhanh chóng điện báo đội cứu hộ SOS Quảng Nam ở gần đó đến hỗ trợ cùng người dân dập lửa. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Đà Nẵng cũng điều phương tiện đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Ô tô bị thiêu rụi.

Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện 2 người trong xe đã tử vong. Theo người tham gia chữa cháy kể lại vụ việc, khi xe bốc cháy, tài xế kịp thoát ra ngoài. Hai người còn lại trong xe là nam giới, khoảng 16 tuổi đến 17 tuổi, không thể thoát thân. Nhân chứng cho biết, ngọn lửa bùng phát rất nhanh và mạnh. Những người tham gia dập lửa không biết bên trong xe có người mắc kẹt.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường
Rất nhiều người dân tập trung khu vực xảy ra vụ cháy

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Nhiều người dân tập trung theo dõi quanh khu vực xảy ra cháy.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Tag: Cháy ô tô Đà Nẵng Quảng Nam
Cháy xe khách trên cao tốc Trung Lương, nhiều người thoát nạn
Cháy xe khách trên cao tốc Trung Lương, nhiều người thoát nạn

VOV.VN - Trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ tiếp tục xảy ra cháy phương tiện đang lưu thông, nhiều hành khách may mắn thoát nạn. 

Cháy xe khách trên cao tốc Trung Lương, nhiều người thoát nạn

Cháy xe khách trên cao tốc Trung Lương, nhiều người thoát nạn

VOV.VN - Trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ tiếp tục xảy ra cháy phương tiện đang lưu thông, nhiều hành khách may mắn thoát nạn. 

Dự báo khách qua bến xe Hà Nội tăng gấp 3 lần, "cháy" vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4
Dự báo khách qua bến xe Hà Nội tăng gấp 3 lần, "cháy" vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5/2026, nhu cầu đi lại tăng cao khiến lượng hành khách qua các bến xe tại Hà Nội được dự báo tăng tới hơn 200%. Ngành vận tải đã lên phương án tăng cường hàng trăm phương tiện, đồng thời siết chặt quản lý giá vé và chất lượng phục vụ.

Dự báo khách qua bến xe Hà Nội tăng gấp 3 lần, "cháy" vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4

Dự báo khách qua bến xe Hà Nội tăng gấp 3 lần, "cháy" vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5/2026, nhu cầu đi lại tăng cao khiến lượng hành khách qua các bến xe tại Hà Nội được dự báo tăng tới hơn 200%. Ngành vận tải đã lên phương án tăng cường hàng trăm phương tiện, đồng thời siết chặt quản lý giá vé và chất lượng phục vụ.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên đường ven biển Nghệ An
Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên đường ven biển Nghệ An

VOV.VN - Sáng 17/4, một xe đầu kéo chở sắt hộp bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên tuyến đường ven biển qua địa bàn xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên đường ven biển Nghệ An

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên đường ven biển Nghệ An

VOV.VN - Sáng 17/4, một xe đầu kéo chở sắt hộp bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên tuyến đường ven biển qua địa bàn xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

