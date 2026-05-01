Cháy xe khách trên cao tốc Trung Lương, nhiều người thoát nạn

Thứ Sáu, 10:37, 01/05/2026
VOV.VN - Trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ tiếp tục xảy ra cháy phương tiện đang lưu thông, nhiều hành khách may mắn thoát nạn. 

Vào lúc 8h30 sáng 1/5, một chiếc xe khách đang lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ hướng từ các tỉnh miền Tây đi TP.HCM khi đến km46+600 (đoạn thuộc địa bàn xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) thì tài xế phát hiện khói bốc lên từ trên xe, nên cho xe tấp vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra.

Xe khách đang lưu thông trên cao tốc bỗng dưng bốc cháy

Lúc này ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát dữ dội và bao trùm toàn bộ xe và khói bốc lên hàng chục mét. Tài xế cùng hành khách  nhanh chóng xuống xe dùng các biện pháp dập lửa nhưng không hiệu quả.

Các lực lượng tích cực khống chế ngọn lửa

Nhận tin báo, đơn vị quản lý đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương có mặt tại hiện trường để dập lửa và điều tiết giao thông. Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. 

Sau vụ cháy phương tiện bị lửa thiêu rụi

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng phương tiện này đã bị ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Khói bay mịt mù trên cao tốc do một phương tiện bị cháy 

Tại thời điểm xảy ra cháy, mật độ phương tiện lưu thông trên đường cao tốc tăng cao nên xảy ra ùn ứ giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông phải tích cực điều tiết cho các phương tiện đi hướng quốc lộ 1 để hạn chế kẹt xe kéo dài. 

Nhiều phương tiện ùn ứ do sự cố cháy phương tiện trên cao tốc

Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được các ngành chức năng điều tra, làm rõ.

Lực lượng làm nhiệm vụ khẩn trương dập tắt ngọn lửa nhưng phương tiện bị thiệt hại nặng nề
Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Ô tô đang chạy trên cao tốc bỗng dưng bốc cháy, 3 người thoát chết
Ô tô đang chạy trên cao tốc bỗng dưng bốc cháy, 3 người thoát chết

VOV.VN - Ngày 30/4, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp phối hợp xác minh, làm rõ vụ một xe ô tô 7 chỗ bốc cháy trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Ô tô đang chạy trên cao tốc bỗng dưng bốc cháy, 3 người thoát chết

Ô tô đang chạy trên cao tốc bỗng dưng bốc cháy, 3 người thoát chết

VOV.VN - Ngày 30/4, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp phối hợp xác minh, làm rõ vụ một xe ô tô 7 chỗ bốc cháy trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Ô tô bốc cháy dữ dội ở Vành đai 3 trên cao, giao thông ùn ứ
Ô tô bốc cháy dữ dội ở Vành đai 3 trên cao, giao thông ùn ứ

VOV.VN - Vào khoảng 18h05 phút chiều nay (29/4), một vụ cháy ô tô đã xảy ra trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua khu vực hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), khiến giao thông ùn ứ trong giờ cao điểm.

Ô tô bốc cháy dữ dội ở Vành đai 3 trên cao, giao thông ùn ứ

Ô tô bốc cháy dữ dội ở Vành đai 3 trên cao, giao thông ùn ứ

VOV.VN - Vào khoảng 18h05 phút chiều nay (29/4), một vụ cháy ô tô đã xảy ra trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua khu vực hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), khiến giao thông ùn ứ trong giờ cao điểm.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên đường ven biển Nghệ An
Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên đường ven biển Nghệ An

VOV.VN - Sáng 17/4, một xe đầu kéo chở sắt hộp bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên tuyến đường ven biển qua địa bàn xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên đường ven biển Nghệ An

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên đường ven biển Nghệ An

VOV.VN - Sáng 17/4, một xe đầu kéo chở sắt hộp bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên tuyến đường ven biển qua địa bàn xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

