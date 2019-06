Cháy rừng ở Phú Yên là do người dân... đốt vàng mã

Ngày 26/6, một vụ cháy ngay dưới đường dây điện cao thế và sát khu dân cư tại núi Ông Định.

Xe cứu hỏa được điều tới dập lửa.

Ngọn lửa phát ra từ dưới chân núi, sau đó gặp thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh, đã nhanh chóng bùng phát và cháy lan nhanh lên đỉnh núi. Người dân địa phương tiến hành dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Phú Yên huy động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng kiểm lâm và dân quân địa phương tập trung dập lửa. Vụ cháy xảy ra ngay dưới đường dây điện cao thế và sát khu dân cư nên người dân rất lo lắng. Lực lượng chữa cháy đã khống chế kịp thời.

Ông Lê Hữu Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết, nguyên nhân cháy rừng do người dân đốt vàng mã tại mộ, vô tình để lửa cháy lan: “ Phường cử lực lượng tại chỗ ở khu phố phối hợp với anh em kiểm lâm, rồi báo cho Công an phòng cháy chữa cháy đến cô lập lửa, làm đường ranh để cách ly không cho lửa cháy lan. Khu đất này là đất rẫy của hộ gia đình cá nhân”.

Vụ cháy rừng ngay dưới chân đường điện cao thế và gần khu dân cư.

Trước đó, ngày 24/6 cũng xảy ra vụ cháy rừng phi lao tại khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu. Lực lượng Đồn Biên phòng Xuân Đài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã điều động cán bộ, chiến sỹ phối hợp công an, dân quân địa phương dập lửa. Do đêm tối và gió to nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau 2 tiếng đồng hồ, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy làm thiệt hại gần 0,5 hécta rừng phi lao./.