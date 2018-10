“Chạy vì an toàn giao thông” Kizuna Ekiden Nhật Bản tại Việt Nam

Chỉ còn hơn một tháng nữa giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam sẽ chính thức diễn ra (18/11/2018) tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Ban tổ chức của giải đang gấp rút làm việc với các đơn vị liên quan để tổ chức thành công sự kiện có ý nghĩa biểu tượng đánh dấu 45 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Họp báo chính thức công bố giải Vietnam Kizuna Ekiden ngày 06/09/2018 tại Hà Nội.

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, giải chạy Kizuna Ekiden Hà Nội 2018: “Chạy vì an toàn giao thông” được kỳ vọng sẽ mang đến một bầu không khí thể thao gắn kết hữu nghị sôi động và ý nghĩa giữa hai đất nước cũng như tất cả các vận động viên tham gia.

Các vận động viên “khoe” huy chương hoàn thành tại Giải chạy KRUNGSRI Ayutthaya “KIZUNA” Ekiden 2018 diễn ra ngày 28/01/2018.

Dự kiến sẽ có khoảng 1.600 vận động viên đến từ Việt Nam, Nhật Bản và các quốc gia khác tham gia giải chạy tiếp sức này. Để đáp ứng số lượng vận động viên cũng như tầm quan trọng của sự kiện.

Ban tổ chức đã có kế hoạch sử dụng các dịch vụ chuyên nghiệp: hệ thống tính giờ tiêu chuẩn quốc tế, áo đồng phục thể thao chuyên biệt, chế độ dinh dưỡng dành riêng cho hoạt động thể thao...

Những vật phẩm các vận động viên có thể được nhận khi tham gia Vietnam Kizuna Ekiden.

Cổng đăng ký chính thức được mở từ ngày 06/09/2018 và được đông đảo công dân Nhật Bản đang sinh sống tại Việt Nam đặc biệt quan tâm, ủng hộ.

Với rất nhiều điểm lợi thế như: đường chạy ở ngay vị trí trung tâm đắc địa, cự ly chạy ngắn (mỗi thành viên của đội bốn người chỉ phải chạy khoảng 3,4km), đơn vị tổ chức chuyên nghiệp, được sự ủng hộ của các cấp, ban, ngành, Việt Nam Kizuna Ekiden 2018 hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm chạy bộ tiếp sức mới mẻ cho các vận động viên tham gia.

Buổi bọp báo chính thức công bố giải Jakatar Kizuna Ekiden - giải chạy được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 ở Indonesia.

Đại tá Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực triển khai các giải pháp cấp bách bảo đảm Trật tự ATGT, nhằm kiềm chế và giảm tai nạn giao thông.

Trong đó, trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ và bảo đảm an toàn trong khi tham gia giao thông. Từ kinh nghiệm và sự giúp đỡ của Nhật Bản, chương trình “Doraemon và ATGT” và sự kiện "Kizuna Ekiden - chạy vì an toàn giao thông" tại Việt Nam được tổ chức hằng năm với mục đích tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức về an toàn giao thông, bảo vệ trẻ em phòng tránh tai nạn giao thông./.

Kizuna trong tiếng Nhật mang ý nghĩa là tình bằng hữu, và Ekiden là hình thức chạy tiếp sức được khởi nguồn tại Nhật Bản, tại đây các thành viên trong đội sẽ chạy và truyền tay nhau dải băng tiếp sức Tasuki tại một vị trí được quy định, kết quả của đội là tổng thời gian chạy của tất cả các thành viên. Tasuki chính là hình ảnh biểu tượng của sự đoàn kết, hữu nghị và gắn kết giữa con người với con người. Từ khi ra đời tinh thần của Kizuna Ekiden đã lan tỏa đến nhiều nước trong khu vực như: Thái Lan, Indonesia…



