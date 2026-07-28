Chênh lệch hồ sơ tuyển bổ sung lớp 10 ở TP.HCM

Tại Trường THPT Nguyễn Văn Linh, ông Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đến thời điểm hiện tại, trường đã tiếp nhận hơn 100 hồ sơ trong khi chỉ tiêu bổ sung là 100 học sinh. Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ đến hết ngày 29/7 theo quy định, sau đó tổng hợp danh sách về sở.

Tương tự, trường THPT Phong Phú (huyện Bình Chánh cũ) có chỉ tiêu tuyển nhiều nhất với 214 học sinh và đến nay đã nhận hơn 300 hồ sơ.

Tuy vậy, một số trường có chỉ tiêu bổ sung ít và cũng nhận được rất ít hồ sơ, do điểm chuẩn cao nên thí sinh đủ điều kiện đăng ký không nhiều. Như trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Quận 4 cũ) tuyển 11 chỉ tiêu nhưng mới chỉ tiếp nhận 4 hồ sơ.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM tháng 6/2026

Tương tự, trường THPT Gia Định bổ sung 23 chỉ tiêu, nhưng vẫn chưa nhận đủ hồ sơ đăng ký ( Điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào trường này là 23,5).

Ông Lâm Triều Nghi, Hiệu trưởng trường THPT Gia Định cho biết, những năm trước, việc tuyển bổ sung ở những nhóm trường có điểm chuẩn cao cũng gặp tình trạng tương tự.

"Đến nay trường chỉ có 1 em đăng ký, nhưng vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ. Nhiều phụ huynh có tâm lý chờ tới giờ chót mới nộp hồ sơ. Trường phải đợi hết hạn chót tiếp nhận mới chốt danh sách báo cáo Sở", ông Nghi nói.

Theo kế hoạch, thời gian tuyển bổ sung vào lớp 10 sẽ kết thúc ngày 29/7, tổng số chỉ tiêu gần 3.500 tại 79 trường công lập. Điều kiện đăng ký xét bổ sung là tổng điểm 3 môn thi cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có) lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường THPT công lập mà thí sinh muốn đăng ký xét tuyển bổ sung. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng bổ sung.

Danh sách trúng tuyển bổ sung được công bố từ ngày 3/8 đến chậm nhất 16h ngày 7/8, các trường cũng đồng thời tiếp nhận hồ sơ của học sinh trong thời gian trên.