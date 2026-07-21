Chi tiết các trường tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập ở TP.HCM

Ngày 21/7, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố kế hoạch tuyển sinh bổ sung vào lớp 10. Theo đó từ ngày 22/7 đến 17h ngày 29/7 thí sinh đăng ký tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 công lập, dựa trên chỉ tiêu của 79 trường. Dự kiến ngày 3/8 công bố danh sách trúng tuyển, tiếp nhận nhập học hết ngày 7/8.

Các trường có chỉ tiêu bổ sung cao gồm: THPT Phong Phú (214 chỉ tiêu), THPT Nguyễn Văn Tăng (200 chỉ tiêu). Ngoài ra, một số trường tuyển trên 100 em như THPT Trung Lập, An Nhơn Tây, Trịnh Hoài Đức, An Mỹ, Bưng Riềng,…

Thí sinh thi vào lớp 10 năm 2026

Diện xét tuyển bổ sung là những thí sinh đã tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027 tại TP.HCM nhưng không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào vào các trường THPT công lập trước đó.

Điều kiện đăng ký xét tuyển bổ sung là tổng điểm 3 môn thi (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ), cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có), phải lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường THPT công lập mà thí sinh muốn đăng ký xét tuyển bổ sung.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển bổ sung vào một trường THPT công lập có chỉ tiêu tuyển bổ sung.

Danh sách 79 trường xét tuyển bổ sung: