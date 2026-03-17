  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Chỉ 10 ngày, camera AI ở Hà Nội ghi nhận hơn 1.800 trường hợp vi phạm giao thông

Thứ Ba, 22:01, 17/03/2026
VOV.VN - Thông qua hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai trên địa bàn, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện hàng nghìn trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) chỉ trong thời gian ngắn.

Từ ngày 11/1 đến ngày 20/1, hệ thống camera AI đã ghi nhận tổng cộng 1.826 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 398 trường hợp ô tô và 1.428 trường hợp xe máy. DANH SÁCH TẠI ĐÂY

Các lỗi vi phạm chủ yếu bao gồm: đi ngược chiều, đi sai làn đường, đi vào đường cấm, dừng đỗ không đúng quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông…

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, toàn bộ các hành vi vi phạm đều được hệ thống camera AI ghi lại bằng hình ảnh và video rõ nét, kèm theo đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ công tác xử lý vi phạm theo quy định.

Đối với các trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống này, người dân có thể lựa chọn một trong hai hình thức xử lý. Thứ nhất là trực tiếp đến trụ sở các Đội CSGT trên địa bàn để làm việc. Thứ hai là thực hiện xử lý trực tuyến thông qua ứng dụng iHanoi mà không cần đến cơ quan công an.

Đại diện lực lượng chức năng cho biết, việc ứng dụng công nghệ AI trong giám sát giao thông không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm mà còn giúp người dân tiết kiệm thời gian, tạo thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Người dân cũng có thể chủ động tra cứu danh sách phương tiện vi phạm thông qua hệ thống trực tuyến do cơ quan chức năng cung cấp.

Phạt nguội 332 trường hợp qua camera AI chỉ trong một ngày

VOV.VN - Trong ngày 25/1, lực lượng chức năng công an TP Hà Nội đã phát hiện và tiến hành phạt nguội 332 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Văn Ngân/VOV.VN
Phát hiện xe khách 45 chỗ chở 109 người sau phản ánh qua zalo Cục trưởng CSGT

VOV.VN - Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua kênh zalo của Cục trưởng, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã kiểm tra và phát hiện một xe khách chạy tuyến Hưng Yên - Lai Châu chở quá số người quy định tới 64 hành khách.

Hà Nội sẽ “phạt nguội” vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường qua camera AI

VOV.VN - Công an TP Hà Nội đã triển khai xử lý “phạt nguội” các hành vi vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera AI và nguồn tin phản ánh của người dân. Giải pháp này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch và khắc phục tình trạng tái vi phạm tại các khu vực trọng điểm

Hà Nội kích hoạt gần 1.900 camera AI, phạt nguội hơn 6.300 trường hợp sau 1 tháng

VOV.VN - Từ 13/12/2025, Công an TP Hà Nội chính thức đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với khoảng 1.837 thiết bị, được bố trí, lắp đặt tại các tuyến đường, nút giao thông và khu vực trọng điểm. Phạt nguội hơn 6.300 trường hợp sau 1 tháng

