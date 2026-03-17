Chỉ 10 ngày, camera AI ở Hà Nội ghi nhận hơn 1.800 trường hợp vi phạm giao thông

Từ ngày 11/1 đến ngày 20/1, hệ thống camera AI đã ghi nhận tổng cộng 1.826 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 398 trường hợp ô tô và 1.428 trường hợp xe máy. DANH SÁCH TẠI ĐÂY

Các lỗi vi phạm chủ yếu bao gồm: đi ngược chiều, đi sai làn đường, đi vào đường cấm, dừng đỗ không đúng quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông…

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, toàn bộ các hành vi vi phạm đều được hệ thống camera AI ghi lại bằng hình ảnh và video rõ nét, kèm theo đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ công tác xử lý vi phạm theo quy định.

Đối với các trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống này, người dân có thể lựa chọn một trong hai hình thức xử lý. Thứ nhất là trực tiếp đến trụ sở các Đội CSGT trên địa bàn để làm việc. Thứ hai là thực hiện xử lý trực tuyến thông qua ứng dụng iHanoi mà không cần đến cơ quan công an.

Đại diện lực lượng chức năng cho biết, việc ứng dụng công nghệ AI trong giám sát giao thông không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm mà còn giúp người dân tiết kiệm thời gian, tạo thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Người dân cũng có thể chủ động tra cứu danh sách phương tiện vi phạm thông qua hệ thống trực tuyến do cơ quan chức năng cung cấp.