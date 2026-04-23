Chi tiết mức hỗ trợ dự kiến khi Hà Nội thí điểm cấm xe xăng ở Vành đai 1

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, đề xuất các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch.

Theo dự thảo Nghị quyết, ngân sách thành phố hỗ trợ trực tiếp cho cá nhân có nơi thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên tại Hà Nội, là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm ban hành Nghị quyết, khi chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. Mỗi cá nhân được hỗ trợ 1 xe trong thời gian từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến trước ngày 1/1/2030.

Hà Nội lên phương án hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện xanh.

Mức hỗ trợ là 20% giá trị phương tiện nhưng không quá 5 triệu đồng; hộ nghèo được hỗ trợ 100% giá trị phương tiện nhưng không quá 20 triệu đồng, hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% nhưng không quá 15 triệu đồng.

Trường hợp không nhận hỗ trợ bằng tiền, người dân có thể lựa chọn nhận hỗ trợ bằng thẻ vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng với giá trị tương đương.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ 30% tiền lãi vay đối với toàn bộ giá trị hợp đồng vay khi cá nhân mua trả góp xe mô tô, xe gắn máy điện trong thời hạn không quá 12 tháng.

Đối với doanh nghiệp và tổ chức, ngân sách hỗ trợ 30% lãi vay ngân hàng thương mại trong thời gian vay (tối đa không quá 5 năm) đối với các đơn vị thực hiện dịch vụ công ích, vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố khi đầu tư phương tiện giao thông xanh, bao gồm các loại phương tiện như xe cứu thương, xe bưu chính, xe chuyên dùng (quét, rửa đường, vận chuyển rác), xe đưa đón học sinh, taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ và phương tiện cho thuê phục vụ giao thông công cộng đô thị.

Chính sách hỗ trợ lãi vay tương tự cũng áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê phương tiện tự lái khi đầu tư phương tiện giao thông xanh phục vụ mục đích công cộng.

Ngoài ra, các tổ chức còn có thể tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội theo quy định hiện hành.

Theo nội dung đề án, trong giai đoạn 1, từ 1/7 đến 31/12, Hà Nội dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp tại phường Hoàn Kiếm, với phạm vi gồm 11 tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Trong vùng phát thải thấp, xe máy xăng bị cấm lưu thông từ 18h đến 24h thứ Sáu, từ 6h đến 24h thứ Bảy, Chủ nhật. Xe mô tô, xe gắn máy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cũng bị cấm. Các loại ô tô tải dưới 2 tấn, đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Ô tô tải từ 2 đến dưới 3,5 tấn, đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép chạy từ 21h đến 6h hôm sau và phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản. Ô tô tải trên 3,5 tấn bị cấm hoạt động. Ô tô từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) tại các tuyến phố trong khu vực phố cổ và xung quanh Hồ Hoàn Kiếm ở các phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam phải đạt mức 4 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ (quy chuẩn). Phương tiện này bị cấm lưu thông từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30 hàng ngày. Xe buýt, xe đưa đón học sinh, khí thải phải đạt mức 4 theo quy chuẩn. Xe dưới 16 chỗ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, khí thải phải đạt mức 4