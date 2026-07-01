English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chiến dịch 500 ngày đêm tại Gia Lai: Một nửa mẫu hài cốt đạt chuẩn giám định ADN

Thứ Tư, 16:21, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong điều kiện nhiều khó khăn do thời gian chiến tranh đã lùi xa và phần lớn hài cốt bị phân hủy, các lực lượng tham gia Chiến dịch "500 ngày đêm" tại Gia Lai vẫn nỗ lực triển khai đồng bộ việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Bước đầu, một nửa số mẫu hài cốt đảm bảo điều kiện giám định ADN. Từ khi phát động chiến dịch đến ngày 30/6, toàn tỉnh Gia Lai đã lấy được 748 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN; tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định đạt khoảng 48%, tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Phạm Văn Đạt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, các lực lượng tham gia chiến dịch đang tiếp tục quyết tâm huy động mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ chưa biết tên, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

chien dich 500 ngay dem tai gia lai mot nua mau hai cot dat chuan giam dinh adn hinh anh 1
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kiểm tra việc thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai

“Quyết tâm bằng mọi biện pháp phải hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ của chiến dịch 500 ngày đêm sớm xác định được danh tính liệt sĩ để đáp lại sự mong mỏi của rất nhiều thân nhân liệt sĩ trong suốt thời gian dài vừa qua. Các cấp ủy, chính quyền và các sở ban ngành, các đoàn thể, lực lượng, tổ chức chính trị xã hội quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ của chiến dịch 500 ngày đêm theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nhà nước và Ban chỉ đạo quốc gia. Để các lực lượng làm nhiệm vụ tỉnh Gia Lai hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của chiến dịch theo đúng thời gian của ban chỉ đạo quốc gia đã đề ra”-Đại tá Phạm Văn Đạt nhấn mạnh.

chien dich 500 ngay dem tai gia lai mot nua mau hai cot dat chuan giam dinh adn hinh anh 2
Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai lấy mẫu hài cốt để phục vụ giám định ADN

Theo kế hoạch thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" kéo dài đến ngày 30/4/2027, Quân khu 5 giao tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, địa phương sẽ lấy mẫu ADN đối với gần 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn.

Hoàng Qui/VOV- Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vượt khó thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tại Gia Lai
Vượt khó thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tại Gia Lai

VOV.VN - Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tại tỉnh Gia Lai, việc lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN đang được khẩn trương triển khai.

Vượt khó thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tại Gia Lai

Vượt khó thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tại Gia Lai

VOV.VN - Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tại tỉnh Gia Lai, việc lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN đang được khẩn trương triển khai.

Đại tướng Phan Văn Giang: Bằng mọi cách hoàn thành "Chiến dịch 500 ngày đêm"
Đại tướng Phan Văn Giang: Bằng mọi cách hoàn thành "Chiến dịch 500 ngày đêm"

VOV.VN - Với "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị liên quan phải quyết tâm, bằng mọi cách thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

Đại tướng Phan Văn Giang: Bằng mọi cách hoàn thành "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Đại tướng Phan Văn Giang: Bằng mọi cách hoàn thành "Chiến dịch 500 ngày đêm"

VOV.VN - Với "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị liên quan phải quyết tâm, bằng mọi cách thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

Gia Lai triển khai xác định gần 12.000 danh tính liệt sĩ bằng giám định ADN
Gia Lai triển khai xác định gần 12.000 danh tính liệt sĩ bằng giám định ADN

VOV.VN - Tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", với mục tiêu tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu ADN đối với gần 12.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Gia Lai triển khai xác định gần 12.000 danh tính liệt sĩ bằng giám định ADN

Gia Lai triển khai xác định gần 12.000 danh tính liệt sĩ bằng giám định ADN

VOV.VN - Tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", với mục tiêu tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu ADN đối với gần 12.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục