Chiến dịch 500 ngày đêm tại Gia Lai: Một nửa mẫu hài cốt đạt chuẩn giám định ADN

Bước đầu, một nửa số mẫu hài cốt đảm bảo điều kiện giám định ADN. Từ khi phát động chiến dịch đến ngày 30/6, toàn tỉnh Gia Lai đã lấy được 748 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN; tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định đạt khoảng 48%, tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Phạm Văn Đạt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, các lực lượng tham gia chiến dịch đang tiếp tục quyết tâm huy động mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ chưa biết tên, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kiểm tra việc thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai

“Quyết tâm bằng mọi biện pháp phải hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ của chiến dịch 500 ngày đêm sớm xác định được danh tính liệt sĩ để đáp lại sự mong mỏi của rất nhiều thân nhân liệt sĩ trong suốt thời gian dài vừa qua. Các cấp ủy, chính quyền và các sở ban ngành, các đoàn thể, lực lượng, tổ chức chính trị xã hội quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ của chiến dịch 500 ngày đêm theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nhà nước và Ban chỉ đạo quốc gia. Để các lực lượng làm nhiệm vụ tỉnh Gia Lai hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của chiến dịch theo đúng thời gian của ban chỉ đạo quốc gia đã đề ra”-Đại tá Phạm Văn Đạt nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai lấy mẫu hài cốt để phục vụ giám định ADN

Theo kế hoạch thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" kéo dài đến ngày 30/4/2027, Quân khu 5 giao tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, địa phương sẽ lấy mẫu ADN đối với gần 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn.