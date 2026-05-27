Đại tướng Phan Văn Giang: Bằng mọi cách hoàn thành "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban tháng 5/2026, được tổ chức vào ngày 26/5.

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2026. Các đại biểu đã báo cáo, thảo luận, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. (Ảnh: Nguyên Hải)

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã chủ động, khắc phục khó khăn triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng 5.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, địa bàn chiến lược, trọng điểm; nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Làm tốt nhiệm vụ sơ kết công tác quân sự, quốc phòng ở các cấp và chuẩn bị nội dung Hội nghị quân chính toàn quân, hội nghị sơ kết các ngành 6 tháng đầu năm 2026. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh văn kiện chỉ đạo, điều hành các cuộc diễn tập năm 2026 và hệ thống văn kiện tác chiến phù hợp với tình hình mới; điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyên Hải)

Bên cạnh đó, tổ chức chặt chẽ Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, kiểm tra kết thúc huấn luyện giai đoạn I/2026; tập huấn điều lệnh mới toàn quân; kiểm tra công tác tuyển sinh, kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục trong Quân đội; tiếp nhận và quy hoạch phân khu chức năng Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình. Thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương; xây dựng, hoạt động của lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, chi bộ, ban chỉ huy quân sự cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về công tác đảng, công tác chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện nền nếp công tác kiểm tra, giám sát; bảo vệ chặt chẽ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của toàn quân. Triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách, các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”.

Đặc biệt với "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị liên quan phải quyết tâm, bằng mọi cách thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Nguyên Hải)

Các mặt công tác khác như: Đối ngoại, hậu cần, kỹ thuật, tài chính, thanh tra, pháp chế, kiểm toán; điều tra; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số…, các cơ quan, đơn vị cần tập trung làm tốt, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất hậu cần, vũ khí trang bị; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, say nắng, say nóng, bảo đảm nước sạch sinh hoạt, chăm sóc tốt đời sống, sức khỏe bộ đội.