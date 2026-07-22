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Chiến sĩ Quân đoàn 34 dũng cảm quên mình cứu 2 người dân bị điện giật

Thứ Tư, 09:57, 22/07/2026
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VOV.VN - Ngày 20/7, trong thời gian nghỉ phép tại quê nhà, thấy người dân gặp tai nạn do điện giật, Hạ sĩ Kpă Thiệp, chiến sĩ Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, đã không quản hiểm nguy lao vào cứu giúp. Hai người dân đã được cứu sống, nhưng người chiến sĩ trẻ đã không qua khỏi.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 20/7 tại xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai. Vào thời điểm trên, khi đang cùng vợ đi làm rẫy về, anh Thiệp phát hiện 2 người dân đang trong tình trạng bất tỉnh do bị điện giật.

Anh Thiệp đã lập tức lao vào khu vực nguy hiểm để kéo các nạn nhân ra ngoài.

chien si quan doan 34 dung cam quen minh cuu 2 nguoi dan bi dien giat hinh anh 1
Hạ sĩ Kpă Thiệp anh dũng hi sinh, cứu sống 2 người dân ở xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Sau đó, cả 3 người đều bị ngất xỉu và được người dân đưa đi cấp cứu. Nhờ sự cứu trợ kịp thời của anh Thiệp, 2 người dân đã hồi phục sức khỏe và tỉnh táo.

Tuy nhiên, do bị sốc rung tim dẫn đến suy tim từ dòng điện, Hạ sĩ Kpă Thiệp đã không qua khỏi và tử vong.

chien si quan doan 34 dung cam quen minh cuu 2 nguoi dan bi dien giat hinh anh 2
Gia đình Hạ sĩ Kpă Thiệp có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau sự việc, UBND xã Chư Sê đã truy tặng giấy khen cho Hạ sĩ Kpă Thiệp vì hành động dũng cảm cứu người; đồng thời chính quyền xã Ia Ko cũng đang đề nghị cấp tỉnh truy tặng Bằng khen về hành động dũng cảm của anh Thiệp.

Để kịp thời sẻ chia nỗi đau mất mát cùng gia đình, cán bộ và chiến sĩ trong toàn Quân đoàn 34 đã tổ chức quyên góp để hỗ trợ gia đình Hạ sĩ Kpă Thiệp. 

chien si quan doan 34 dung cam quen minh cuu 2 nguoi dan bi dien giat hinh anh 3
Cán bộ Quân đoàn 34 tới thăm hỏi và tham gia lo hậu sự cùng gia đình chiến sĩ Kpă Thiệp.

Sự hy sinh của Hạ sĩ Kpă Thiệp là tấm gương về lòng quả cảm, tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân tại địa phương.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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