Quân đoàn 34 phát hiện, quy tập 12 bộ hài cốt liệt sĩ

Trước đó, anh A Hải (ở xã Ia Ly, Gia Lai) thông tin: trong một lần đi bắt dơi tại khu vực núi Chư Pa đã phát hiện một hang đá có các vật dụng cá nhân và quân trang giống với đồ bộ đội ta thường sử dụng.

Di vật tại hiện trường quy tập.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, từ ngày 6-8/4, Đội Quy tập Quân đoàn 34 đã tổ chức lực lượng tìm kiếm, phát hiện 12 hài cốt liệt sĩ. Quân đoàn 34 đã chức dâng hương theo đúng nghi thức quân đội và đưa các hài cốt về nơi bảo quản.

Chiều 9/4, khi mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng ghi nhận thêm nhiều dấu tích có giá trị, như tăng võng, vải dù, bút sắt, băng đạn AK, cúc áo, đế dép cao su, dây thông tin, bàn chải đánh răng, lọ thuốc, quân hiệu, bát sắt...

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long- Phó Chính uỷ Quân đoàn 34 động viên các chiến sĩ của đội quy tập khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ

Theo Quân đoàn 34, núi Chư Pa từng là nơi hoạt động của nhiều đơn vị thuộc mặt trận Tây Nguyên (B3) trong giai đoạn 1966–1969, gồm Trung đoàn 609, Trung đoàn 66, Trung đoàn 24, Trung đoàn 320 cùng các lực lượng tham mưu, hậu cần.

Từ năm 2020 đến nay, tại núi này, Quân đoàn 34 đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 46 hài cốt liệt sĩ.