Quân đoàn 34 phát hiện, quy tập 12 bộ hài cốt liệt sĩ

Thứ Sáu, 20:25, 10/04/2026
VOV.VN - Ngày 10/4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Quân đoàn 34 thông tin đơn vị vừa quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Doch 1, xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai).

Trước đó, anh A Hải (ở xã Ia Ly, Gia Lai) thông tin: trong một lần đi bắt dơi tại khu vực núi Chư Pa đã phát hiện một hang đá có các vật dụng cá nhân và quân trang giống với đồ bộ đội ta thường sử dụng.

quan doan 34 phat hien, quy tap 12 bo hai cot liet si hinh anh 1
Di vật tại hiện trường quy tập.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, từ ngày 6-8/4, Đội Quy tập Quân đoàn 34 đã tổ chức lực lượng tìm kiếm, phát hiện 12 hài cốt liệt sĩ. Quân đoàn 34 đã chức dâng hương theo đúng nghi thức quân đội và đưa các hài cốt về nơi bảo quản. 

Chiều 9/4, khi mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng ghi nhận thêm nhiều dấu tích có giá trị, như tăng võng, vải dù, bút sắt, băng đạn AK, cúc áo, đế dép cao su, dây thông tin, bàn chải đánh răng, lọ thuốc, quân hiệu, bát sắt... 

quan doan 34 phat hien, quy tap 12 bo hai cot liet si hinh anh 2
Thiếu tướng Nguyễn Trần Long- Phó Chính uỷ Quân đoàn 34 động viên các chiến sĩ của đội quy tập khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ

Theo Quân đoàn 34, núi Chư Pa từng là nơi hoạt động của nhiều đơn vị thuộc mặt trận Tây Nguyên (B3) trong giai đoạn 1966–1969, gồm Trung đoàn 609, Trung đoàn 66, Trung đoàn 24, Trung đoàn 320 cùng các lực lượng tham mưu, hậu cần.

Từ năm 2020 đến nay, tại núi này, Quân đoàn 34 đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 46 hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực thôn XiPa, xã Đakrông (2).jpg

Quảng Trị quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Đakrông

VOV.VN - Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ phát động, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn XiPa, xã Đakrông.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Quân đoàn 34 triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Quân đoàn 34 triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Chiều 9/4, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2026-2030. Theo đó, riêng giai đoạn từ nay tới 7/2027, Quân đoàn quyết tâm quy tập và thực chứng 100 hài cốt liệt sĩ.

Quân đoàn 34 triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Quân đoàn 34 triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Chiều 9/4, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2026-2030. Theo đó, riêng giai đoạn từ nay tới 7/2027, Quân đoàn quyết tâm quy tập và thực chứng 100 hài cốt liệt sĩ.

Nỗ lực 500 ngày đêm quy tập hàng nghìn hài cốt liệt sĩ
Nỗ lực 500 ngày đêm quy tập hàng nghìn hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Sáng nay (2/4), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trang trọng tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Nỗ lực 500 ngày đêm quy tập hàng nghìn hài cốt liệt sĩ

Nỗ lực 500 ngày đêm quy tập hàng nghìn hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Sáng nay (2/4), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trang trọng tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị
Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Tính đến ngày 7/4, tại khu vực thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Tính đến ngày 7/4, tại khu vực thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

