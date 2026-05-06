Chiều mai (7/5), Hà Nội có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh

Thứ Tư, 16:54, 06/05/2026
VOV.VN - Khu vực Hà Nội, từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ đêm 7/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22-24 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 6/5, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 29-32 độ.

Khu vực Hà Nội,  từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông

Dự báo diễn biến không khí lạnh, khoảng đêm 7/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 07/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ.

Khu vực Hà Nội,  từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ đêm 7/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22-24 độ. Trên biển: Từ gần sáng 8/5, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động. Từ chiều tối và đêm 08/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Dự báo chi tiết:

Từ chiều 7/5 đến ngày 8/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

PV/VOV.VN
Tag: không khí lạnh gió mùa đông bắc hà nội mưa nhiều nơi
Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An làm gần 1.000 nhà hư hỏng, hơn 8.000 ha lúa gãy đổ
VOV.VN - Dông lốc kèm mưa đá xảy ra trên diện rộng từ chiều 3/5 đến ngày 4/5 tại Nghệ An đã gây thiệt hại lớn về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng, với gần 1.000 nhà dân bị hư hỏng và hơn 8.000 ha lúa bị ảnh hưởng.

Mưa đá, dông lốc bất ngờ: Làm sao để không bị động?
VOV.VN - Mưa đá, dông lốc xảy ra dồn dập tại nhiều tỉnh miền Bắc gây thiệt hại hàng trăm ngôi nhà, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực cảnh báo sớm và ý thức chủ động phòng tránh thiên tai trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan.

Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại diện rộng, chuyên gia cảnh báo thời tiết phức tạp
VOV.VN - Liên tiếp những ngày đầu tháng 5, dông lốc và mưa đá xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ mưa đá, thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới

