Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An làm gần 1.000 nhà hư hỏng, hơn 8.000 ha lúa gãy đổ

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, từ chiều 3/5 đến hết ngày 4/5, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra dông lốc, mưa lớn và mưa đá, gây thiệt hại trên nhiều lĩnh vực.

Nhà dân bị tốc mái, hư hỏng sau mưa kèm dông lốc.

Thống kê ban đầu cho thấy, toàn tỉnh có 980 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, 1 nhà thiệt hại trên 70%, 20 nhà hư hỏng từ 50–70%, 9 nhà hư hỏng từ 30–50%; còn lại hàng trăm nhà bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau.

Tại nhiều khu dân cư, dông lốc làm cây xanh gãy đổ, mái tôn bị cuốn bay; chuồng trại và các công trình phụ trợ bị hư hỏng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 8.284 ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó gần 2.820 ha thiệt hại trên 70%. Ngoài ra, khoảng 867 ha ngô, vừng; 62 ha rau màu và hơn 414 ha keo bị hư hại.

Thiên tai cũng làm hư hỏng 365 công trình chăn nuôi; ghi nhận hiện tượng cá chết, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng xác minh.

Hơn 8.000ha lúa ở Nghệ An bị thiệt hại sau mưa kèm dông lốc ngày 3 và 4/5.

Về hạ tầng, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế bị ảnh hưởng. Thống kê ban đầu có 28 cột điện hạ thế bị gãy đổ, khoảng 160m dây điện bị cháy, đứt; một số hệ thống năng lượng mặt trời và truyền thanh cơ sở bị hư hỏng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã triển khai công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân dọn dẹp cây đổ, sửa chữa nhà cửa và rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn.