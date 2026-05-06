中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An làm gần 1.000 nhà hư hỏng, hơn 8.000 ha lúa gãy đổ

Thứ Tư, 14:45, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dông lốc kèm mưa đá xảy ra trên diện rộng từ chiều 3/5 đến ngày 4/5 tại Nghệ An đã gây thiệt hại lớn về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng, với gần 1.000 nhà dân bị hư hỏng và hơn 8.000 ha lúa bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, từ chiều 3/5 đến hết ngày 4/5, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra dông lốc, mưa lớn và mưa đá, gây thiệt hại trên nhiều lĩnh vực.

dong loc, mua da tai nghe an lam gan 1.000 nha hu hong, hon 8.000 ha lua gay do hinh anh 1
Nhà dân bị tốc mái, hư hỏng sau mưa kèm dông lốc. 

Thống kê ban đầu cho thấy, toàn tỉnh có 980 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, 1 nhà thiệt hại trên 70%, 20 nhà hư hỏng từ 50–70%, 9 nhà hư hỏng từ 30–50%; còn lại hàng trăm nhà bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau.

Tại nhiều khu dân cư, dông lốc làm cây xanh gãy đổ, mái tôn bị cuốn bay; chuồng trại và các công trình phụ trợ bị hư hỏng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 8.284 ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó gần 2.820 ha thiệt hại trên 70%. Ngoài ra, khoảng 867 ha ngô, vừng; 62 ha rau màu và hơn 414 ha keo bị hư hại.

Thiên tai cũng làm hư hỏng 365 công trình chăn nuôi; ghi nhận hiện tượng cá chết, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng xác minh.

dong loc, mua da tai nghe an lam gan 1.000 nha hu hong, hon 8.000 ha lua gay do hinh anh 2
Hơn 8.000ha lúa ở Nghệ An bị thiệt hại sau mưa kèm dông lốc ngày 3 và 4/5.

Về hạ tầng, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế bị ảnh hưởng. Thống kê ban đầu có 28 cột điện hạ thế bị gãy đổ, khoảng 160m dây điện bị cháy, đứt; một số hệ thống năng lượng mặt trời và truyền thanh cơ sở bị hư hỏng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã triển khai công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân dọn dẹp cây đổ, sửa chữa nhà cửa và rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: dông lốc nghệ an mưa đá hư hỏng thiệt hại.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nguy cơ mưa dông, lốc xoáy cuối tuần
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nguy cơ mưa dông, lốc xoáy cuối tuần

VOV.VN - Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng rất cao El Nino quay trở lại từ giữa năm 2026, có thể đạt cường độ mạnh vào cuối năm, kéo theo nắng nóng gay gắt và thời tiết cực đoan. Trong ngắn hạn, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục đối mặt mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nguy cơ mưa dông, lốc xoáy cuối tuần

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nguy cơ mưa dông, lốc xoáy cuối tuần

VOV.VN - Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng rất cao El Nino quay trở lại từ giữa năm 2026, có thể đạt cường độ mạnh vào cuối năm, kéo theo nắng nóng gay gắt và thời tiết cực đoan. Trong ngắn hạn, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục đối mặt mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa đá, dông lốc bất ngờ: Làm sao để không bị động?
Mưa đá, dông lốc bất ngờ: Làm sao để không bị động?

VOV.VN - Mưa đá, dông lốc xảy ra dồn dập tại nhiều tỉnh miền Bắc gây thiệt hại hàng trăm ngôi nhà, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực cảnh báo sớm và ý thức chủ động phòng tránh thiên tai trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan.

Mưa đá, dông lốc bất ngờ: Làm sao để không bị động?

Mưa đá, dông lốc bất ngờ: Làm sao để không bị động?

VOV.VN - Mưa đá, dông lốc xảy ra dồn dập tại nhiều tỉnh miền Bắc gây thiệt hại hàng trăm ngôi nhà, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực cảnh báo sớm và ý thức chủ động phòng tránh thiên tai trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng gây thiệt hại nhà cửa, tàn phá nhiều héc-ta sầu riêng
Lốc xoáy ở Lâm Đồng gây thiệt hại nhà cửa, tàn phá nhiều héc-ta sầu riêng

VOV.VN - Liên tiếp xảy ra lốc xoáy tại Lâm Đồng từ đầu mùa mưa đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và cây trồng, trong đó nhiều vườn sầu riêng bị tàn phá ngay trước vụ thu hoạch, buộc chính quyền tăng cường cảnh báo và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng gây thiệt hại nhà cửa, tàn phá nhiều héc-ta sầu riêng

Lốc xoáy ở Lâm Đồng gây thiệt hại nhà cửa, tàn phá nhiều héc-ta sầu riêng

VOV.VN - Liên tiếp xảy ra lốc xoáy tại Lâm Đồng từ đầu mùa mưa đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và cây trồng, trong đó nhiều vườn sầu riêng bị tàn phá ngay trước vụ thu hoạch, buộc chính quyền tăng cường cảnh báo và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục