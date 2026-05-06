Chính thức từ năm 2026 người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Cùng ngày, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1272/QĐ-BYT - Phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân, nhằm tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Sự ra đời của hai văn bản này nhằm hiện thực hóa nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đặt ra yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách từ thực tiễn. Trong đó, chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời. Với mục tiêu từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Tại Chỉ thị 17/CT-TTg, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ nhận thức, chuyển từ tư duy tập trung vào khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; chú trọng chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời. Điều này hướng tới mục tiêu cuối cùng là từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế cho cả người dân và xã hội.

Nội dung của Chỉ thị 17/CT-TTg và Kế hoạch 1272/QĐ-BYT mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Chính phủ yêu cầu các địa phương khi xây dựng kế hoạch phải đặc biệt quan tâm, ưu tiên các nhóm đối tượng yếu thế và khó khăn trong xã hội.

Cụ thể, lộ trình ưu tiên được dành cho: Người có công với cách mạng và người cao tuổi; người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người mắc bệnh mạn tính; người dân tộc thiểu số, người sống ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Để biến mục tiêu "toàn dân được khám sức khỏe" thành hiện thực, một hệ thống giải pháp quyết liệt và đồng bộ đã được vạch ra, đó là: Từ năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đề nghị các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo Nghị quyết số 72-NQ/TW; xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài gắn với các chương trình, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn. Phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục rà soát, ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, bảo đảm hiệu quả, khả thi, đạt được các mục tiêu đề ra.

Hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh lập và quản lý Sổ sức khỏe điện tử; bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu, tích hợp trên ứng dụng VNeID; xây dựng, ban hành chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra cho khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí để thống nhất, quản lý liên thông, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội; hoàn thành trong tháng 5 năm 2026.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo triển khai kết nối, khai thác, sử dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ việc lập, cập nhật thông tin quản lý Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và xác thực thông tin người dân khi tham gia khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí; chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình thu thập, lưu trữ, kết nối, chia sẻ dữ liệu sức khỏe; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện, phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh, sinh viên và học viên theo quy định; hoàn thành trong tháng 6/2026 để tổ chức thực hiện ngay đầu năm học 2026 - 2027.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước, hướng dẫn việc chi trả từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác trong trường hợp cần thiết; chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam kịp thời tiếp nhận, đồng bộ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc; bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với Sổ sức khỏe điện tử và các cơ sở dữ liệu có liên quan.

Chỉ đạo kết hợp khám tại Trạm Y tế cấp xã, cơ sở y tế với tổ chức các đợt khám lưu động tại cộng đồng, khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe của người lao động, nhất là người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất và các nhóm người lao động có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao.

Trong Chỉ thị 17/CT-TTg, Thủ tướng đã biểu dương thành phố Hà Nội cùng với thành phố Hồ Chí Minh và Tuyên Quang là những địa phương đã chủ động đi trước trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân thời gian qua.

Với vị thế là Thủ đô, Hà Nội tiếp tục gánh vác trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ này như một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu của Thủ đô và cả nước là đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ và sở hữu Sổ sức khỏe điện tử.

Việc thực hiện thành công Chỉ thị này không chỉ giúp mỗi cá nhân chủ động bảo vệ "vốn quý nhất" của mình, mà còn tạo ra một xã hội khỏe mạnh, giảm thiểu chi phí điều trị đắt đỏ do phát hiện bệnh muộn, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.