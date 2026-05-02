  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Chợ Cái Bè (Đồng Tháp): Nỗi lo mất an toàn giao thông và cháy nổ

Thứ Bảy, 10:30, 02/05/2026
VOV.VN - Chợ Cái Bè (tại trung tâm xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) là nơi buôn bán, giao thương khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, buôn bán lộn xộn, mất an toàn giao thông và nguy cơ cháy nổ đang gây nhiều lo ngại. Chính quyền và ngành chức năng địa phương cần quan tâm, tìm giải pháp khắc.

Chợ Cái Bè được đưa vào hoạt động gần 20 năm qua trên cơ sở tận dụng khu vực rạp hát Cái Bè cũ (tại ấp 1, xã Cái Bè). Tuy khu vực này chật hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp nhưng vẫn có khoảng 200 hộ tiểu thương buôn bán với đủ các mặt hàng. Thời gian qua, việc buôn bán tại chợ diễn ra khá lộn xộn, các quầy sạp, ki-ốt không được bố trí theo ngành hàng. Nhiều lối đi trong khu vực chợ nhỏ hẹp, ẩm thấp, thường xuyên đọng và ngập nước khi mưa lớn hoặc triều cường từ sông Cái Bè dâng cao. Bà Nguyễn Thị Hương, tiểu thương tại chợ Cái Bè, cho biết: “Tôi bán tại đây mười mấy năm rồi. Chợ này thường xuyên bị ngập nước, mưa xuống là dơ bẩn lắm. Xe cộ cũng hay bị kẹt do buôn bán không được sắp xếp gọn gàng, ví dụ như cá mắm, đồ khô phải bố trí riêng. Chợ này khó quản lý lắm, sắp xếp được vài bữa rồi cũng lộn xộn trở lại”.

Chợ Cái Bè rất lụp xụp lại nằm cạnh chân cầu Cái Bè gây bất ổn về giao thông

Còn bà Lê Thị Bích Phượng, người thường xuyên đi chợ Cái Bè, cũng cho rằng: “Chợ này thứ nhất là không có trật tự. Bán thì phải sắp xếp theo ngành hàng đó, cá riêng, thịt riêng, khu dành cho nhà vườn riêng. Thứ 2 mọi người phải tuân thủ quy định, không cho xe chạy vào chợ tùy tiện. Xe chỉ nên vào lúc giao hàng, còn người đi chợ thì gửi xe bên ngoài để chợ rộng rãi, thông thoáng hơn. Chứ hiện nay buôn bán tôi thấy tùm lum”.

  Theo ghi nhận thực tế, do yếu tố lịch sử để lại nên chợ Cái Bè buôn bán thiếu quy củ, nằm xen lẫn khu dân cư và ngay khu vực dốc cầu Cái Bè. Nhiều tiểu thương tập kết hàng hóa lấn chiếm lối đi, gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, nhất là trong mùa khô nắng nóng hiện nay.

Bên trong chợ bày bán lộn xộn, nhiều khu vực nền chợ ẩm ướt, triều cường gây nước ngập

Vào buổi sáng, khi chợ đông đúc, tuyến đường giao thông chạy dọc bờ Bắc sông Cái Bè thường xuyên ùn tắc, khiến việc lưu thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn A., người dân sống gần chợ Cái Bè, lo ngại: “An toàn cháy nổ ở đây thì không đảm bảo. Chợ lụp xụp, nếu xảy ra cháy thì xe chữa cháy cũng không biết đường nào vô. Về lâu dài phải di dời chợ. Kế hoạch này tôi biết đã có từ năm 2000 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được"-ông A nói.

Trao đổi với PV Đài TNVN, một lãnh đạo Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Cái Bè cho biết, những tồn tại tại chợ đã kéo dài nhiều năm và rất khó khắc phục. Trước đây, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang cũ) từng quy hoạch khu đất tại ấp 2 để di dời chợ. Tuy nhiên đến nay việc này vẫn chưa thể thực hiện. Trước mắt, Trung tâm tiếp tục tuyên truyền, vận động tiểu thương giữ gìn trật tự, sắp xếp buôn bán ngăn nắp, hạn chế ùn tắc giao thông và trang bị thêm phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Vấn đề an toàn phòng cháy, chữa cháy tại chợ Cái Bè cần được quan tâm

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Cái Bè đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ, ngạt khí nghiêm trọng, gây thiệt hại về tài sản và tính mạng con người. Trong khi đó, chợ Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp hiện đang trong tình trạng quá tải, bộc lộ nhiều bất cập kéo dài, đặc biệt là vấn đề an toàn giao thông, cháy nổ và vệ sinh môi trường. Chính quyền và ngành chức năng địa phương cần sớm có giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, mua bán tại địa phương.

 

Chu Trinh-VOV/ĐBSCL
Dập tắt 2 vụ cháy ở Đồng Tháp, không để cháy lan khu vực xung quanh
VOV.VN - Mùa khô hạn, nhiệt độ cao dễ xảy ra cháy nổ. Tại tỉnh Đồng Tháp vừa xảy ra 2 vụ cháy, rất may không có thiệt hại về người.

Cháy chợ ở Đồng Tháp nhiều ki ốt của tiểu thương bị thiêu rụi

VOV.VN - Khoảng 6h sáng 22/4, tại chợ Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ cháy khiến nhiều tài sản của người dân bị thiêu rụi.

Hội chợ Công Thương vùng ĐBSCL - Đồng Tháp có trên 250 gian hàng

VOV.VN - Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Đồng Tháp năm 2024 được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 19/5, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với quy mô hội chợ có khoảng 250 gian hàng trưng bày các sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, các sản phẩm về sen; sản phẩm nông sản tiêu biểu đặc trưng, các sản phẩm đặc sản vùng miền, các sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành phố.

